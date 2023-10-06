Гороскоп на октябрь: кого ждет судьбоносная встреча

Даже в такой непростой месяц как октябрь, звезды не лишают нас своего благословения. Любовь уже давно витает в воздухе и даже в безнадежных обстоятельствах дарит надежду на счастье.

Астрологи назвали три знака, которые этой осенью имеют все шансы встретить свою любовь. Узнайте, есть ли вы в этом списке.

Близнецы

Вы желаете найти партнера, который будет готов разделить бремя жизни. Вам нужен не друг, а именно любимый человек. В повседневной жизни вы все свои трудности решаете самостоятельно. Вы хотите это изменить, но не испытываете особого энтузиазма в отношении романтических обязательств. Не бойтесь общаться, не нужно отстраняться от эмоций, ведь это отдалит вас.

Если вы уже находитесь в отношениях, не стоит избегать общения. Старайтесь проводить время вместе и находить общие увлечения. Не бойтесь разговаривать с партнером, только так вы найдете решение всех проблем.

Рак

Несмотря на силу любви, вы пытаетесь сосредоточиться на личных целях и создании комфорта для себя. Наверное, вы хотите оставаться без пары. Ваша личность расцветает, когда вы свободны и можете самовыражаться.

Несмотря на все, у вас есть чувство одиночества, но вы можете поддерживать несколько видов отношений, чтобы заполнять пустоту.

Примите реальность, подумайте о том, что одиночество имеет свои преимущества. Но не отвергайте шанс на счастье, не избегайте общения с представителями противоположного пола. Небесные тела будут способствовать успеху.

Козерог

В этом месяце вы поймете о необходимости надолго расстаться со своим партнером. Это не означает, что вы хотите одиночества, скорее это сигнал к необходимости личного пространства и тишины.

С большой вероятностью партнер вас прекрасно поймет, и пойдет навстречу. Такой перерыв с партнером откроет новые возможности и позволит постичь текущую ситуацию.