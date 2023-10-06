В Україні пройде масштабний перерахунок пенсій: кому доплатять майже 3 000 гривень

В Україні планують підвищити мінімальну та максимальну пенсії. Таким чином максимальна виплата оку. Така 2,6 тисячі гривень вже з січня 2024 року. Таке підвищення пов’язане з перерахунком прожиткового мінімуму.

Зростання пенсій закладене в проект бюджету України на 2024 рік. Прожитковий мінімум для цієї категорії українців зі січня зросте з 2 093 до 2 361 гривні.

Як заявляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пенсії у 2024 році зростуть до 6 тисяч гривень в середньому. Зазначимо, що з червня 2022 до червня 2023 року середня пенсія зросла на 874 гривні. Такими темпами вже в кінці 2023 року середня пенсія складе всього 5 496 гривень. А за минулий рік збільшиться ще на 500 гривень. Тобто підвищення буде менш відчутним після введення нового метода розрахунку, ніж до нововведення.

Бюджет Пенсійного фонду у 2024 році складе 322 мільярди гривень. Цієї суми вистачить на індексацію, але очікувати різкого підвищення не варто. За оцінками Мінсоцу, в результаті «осучаснення» пенсії підвищать всім, хто вийшов на пенсію не раніше трьох років тому.

Крім індексації та запровадження системи балів, інші деталі поки не відкриті. Водночас в Україні перерахують прожитковий мінімум, чого не було в 2023 році. Разом з підвищенням прожиткового мінімуму для пенсіонерів зростуть:

мінімальна пенсія;

максимальна пенсія;

виплата для тих, хто має понаднормовий стаж.

Мінімальна пенсія в Україні зросте з 2 093 до 2 361 гривні вже з січня 2024 року. Максимальну пенсію збільшать з 20 930 до 23 610 гривень. А за понаднормовий стаж будуть доплачувати 23,6 гривні за кожен рік, а не 20,9, як це є зараз.

Зараз мінімалка складає 2 093 гривень, а з нового року — вона зросте до 2 361 гривні. За 2022, 2023 та 2024 роки ціни, з урахуванням закладених прогнозів, зростуть на 52,2%. Тобто тільки для того, що компенсувати зростання цін минулих років, мінімальна пенсія має складати 2 944 гривні, а пенсіонери отримуватимуть лише 2 361 гривню.