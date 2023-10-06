В Дії з’явилася нова послуга про яку просили сотні тисяч українців

В Дії стала доступна ще одна послуга, вкладники збанкрутілих банків зможуть повернути свої кошти. Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму каналі в Telegram.

За словами чиновника, тепер українцям більше не потрібно ходити в банки та витрачати зайвий час для того, щоб отримати гарантоване відшкодування власних коштів із банків, які стали банкрутами.

Тепер з будь-якого міста чи села можна подати заявку через Дія та отримати гроші на свій рахунок протягом трьох днів. Зараз послуга доступна для вкладників 34 українських банків, які стали банкрутами. Загалом в збанкрутілих банках України було відкрито понад 1,4 мільйона рахунків. Тож тепер українцям повинні відшкодувати приблизно 3,2 мільярда гривень.

За словами Федорова, в Україні продовжують будувати найбільш зручну цифрову державуі, щоб кожен українець отримував послуги зручно, просто та швидко. Без жодної бюрократії чи корупції.

Нагадаємо, що з 3 жовтня в Україні скасували валютні обмеження. При цьому це не повністю плаваючий курс, як це було до повномасштабної війни. Національний банк України і надалі буде суворо контролювати курс та виконуватиме роль головного регулятора. НБУ підвищив офіційний курс долара вперше з липня минулого року. Після відмови від фіксованого курсу Нацбанк встановив на 4 жовтня новий курс — 36,5901 гривень за 1 долар (+0,0215 грн). Таким чином, курс виріс трохи більш ніж на 2 копійки. Станом на сьогодні курс долара стабільний, однак за словами експертів остаточно долар зафіксується десь через два тижні. За словами Олега Пендзина,,поточний темп подорожчання вище, ніж раніше прогнозували експерти. За півтора-два тижні ми побачимо вирівнення курсу. Можливо, він підніметься до 38,50. При цьому на наступний рік курс долара закладений на рівні 41 гривні за долар.