Действительно ли будут мобилизовывать мужчин в возрасте от 60 до 70 лет: ТЦК дали ответ

На днях в сети разгулялось много информации на тему нового законопроекта, зарегистрированного в Верховной Раде. Речь о проекте закона №10084 о внесении изменений в часть 2 статьи 22 Закона Украины “О воинской обязанности и военной службе”. В нем говорится, что в Украине могут повысить возраст, позволяющий служить в ВСУ, с 60 до 70. Эту информацию немедленно подхватили вражеские паблики и начали трактовать по своему. Российские СМИ начали массово писать, что Украина на фоне больших потерь начинает мобилизацию среди пенсионеров. Однако данная информация максимально некорректна и в законе речь вовсе не о мобилизации.

Как все на самом деле?

Закон действительно есть, и в нем говорится, что возраст для службы в ВСУ могут повысить до 65 и 70 лет (в зависимости от звания военного). Однако речь не о мобилизации и вручении повесток. Даже если этот закон примут, те кому больше 60 лет не станут военнообязанными. Закон только позволит уже имеющимся военным продлить службу (по желанию) после достижения ими 60-летия. И то при условии, что это позволяет их состояние здоровья.

Читайте только официальные источники информации

Параллельно с войной на фронте продолжается и информационная война. В сеть время от времени запускают разные фейки, чтобы расшатывать население изнутри, чтобы поколебать веру в Победу или доверие к власти. Недавно россияне запускали фейк, что за уклонение от мобилизации в Тернопольской области мужчинам начали отключать коммунальные услуги. Местные ТЦК оперативно отреагировали на это и сказали, что ничего подобного не было и быть не может.

Есть четкое законодательство, регулирующее процесс мобилизации, и там прописано, какие права имеют военнообязанные и представители военкоматов. Уходить от прописанных пунктов никто не может.