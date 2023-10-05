Чи справді будуть мобілізовувати чоловіків у віці від 60 до 70 років: ТЦК дали відповідь

Днями в мережі розгулялося багато інформації на тему нового законопроєкту, який зареєстрували у Верховній Раді. Мова про проєкт закону №10084 про внесення змін до частини 2 статті 22 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”. В ньому йдеться про те, що в Україні можуть підвищити вік, який дозволяє служити в ЗСУ, з 60 до 70. Цю інформацію негайно підхопили ворожі пабліки і почали трактувати по своєму. Російські ЗМІ почали масово писати, що Україна на фоні великих втрат починає мобілізацію серед пенсіонерів. Однак дана інформація є максимально некоректною і в законі мова зовсім не про мобілізацію.

Як насправді все є?

Закон дійсно є, і в ньому йдеться про те, що вік для служби в ЗСУ можуть підвищити до 65 і 70 років (залежно від звання військового). Однак мова не про мобілізацію та вручення повісток. Навіть якщо цей закон приймуть, ті кому понад 60 років не стануть військовозобов’язаними. Закон лише дозволить вже наявним військовим продовжити службу (за бажанням) після досягнення ними 60-річчя. І то, за умови, що це дозволяє їх стан здоров’я.

Читайте лише офіційні джерела інформації

Паралельно з війною на фронті триває ще й інформаційна війна. В мережу час від часу запускають різні фейки, щоб розхитувати населення зсередини, щоб похитнути віру у Перемогу чи довіру до влади. Відтак, нещодавно росіяни запускали фейк, що за ухиляння від мобілізації у Тернопільській області чоловікам почали відключати комунальні послуги. Місцеві ТЦК оперативно відреагували на це, і сказали, що нічого подібного не було і бути не може.

Є чітке законодавство, яке регулює процес мобілізації, і там прописано, які права мають військовозобов’язані та представники військкоматів. Відходити від прописаних пунктів ніхто не може.