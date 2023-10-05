Теперь данные военнообязанных будут обновлять без их ведома и личного визита в ТЦК

В Украине завершается один из процессов диджитализации процесса мобилизации. В частности, в октябре заработает электронный реестр военнообязанных — Оберег. Над ним работают уже давно и у него будет несколько основных задач.

Уменьшение или совсем исчезновение бюрократических процессов. Например, те же визиты в ТЦК с целью предоставления различных справок об изменении работы, места жительства или семейного статуса. Отсутствие необходимости появляться в ТЦК для того, чтобы обновить данные. Сейчас львиная доля повесток вручается именно с этой целью, однако мужчины все равно не спешат в военкомат. Теперь эта потребность отпадет. Все данные и так будут в системе и будут обновляться автоматически. Четкий и точный учет военнообязанных мужчин, которые находятся в Украине. ТЦК признаются, что у них нет полноценной картины, сколько вообще реально мужчин есть в стране, которые могут служить. Теперь эта картина будет вырисовываться.

А для того, чтобы реестр работал и наполнялся, будут использовать базы данных всех министерств, например науки, здоровья и т.д. И различные сопутствующие учреждения, такие как Налоговая служба, Пенсионный фонд и т.д.

Как мужчины будут попадать в систему?

В электронный реестр будет попадать каждый человек, который совершит любое фиксируемое действие. Например, получит водительское удостоверение, устроится на работу, получит штраф ПДД, совершит покупку или продажу транспорта, или недвижимости. Банально попадет в больницу или закончит обучение в ВУЗе. Все это автоматически вносится в определенные регистры, а из этих регистров будет попадать в Оберег.

Далее соответствующие лица будут анализировать эти данные и смотреть, может ли лицо быть потенциально военнообязанным или нет.

“Со временем все больше государственных услуг будут недоступны для скрывающихся от ТЦК мужчин. Вопрос времени, когда им понадобиться воспользоваться ими. Поэтому постановка их на военный учет это также вопрос времени», — заявил Министр обороны Украины Рустам Умеров.