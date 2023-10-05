Відтепер дані військовозобов’язаних оновлюватимуть без їх відома та особистого візиту до ТЦК

В Україні завершується один з процесів диджиталізації процесу мобілізації. Зокрема, у жовтні почне працювати електронний реєстр військовозобов’язаних — Оберіг. Над ним працюють вже давно і він матиме кілька основних завдань.

Зменшення або й зовсім зникнення бюрократичних процесів. Наприклад, ті ж візити до ТЦК, з метою надання різних довідок про зміну роботи, місця проживання чи сімейного статусу. Відсутність у потребі з’являтися до ТЦК для того, щоб оновити дані. Наразі левова частка повісток видаються саме з цією метою, однак чоловіки все одно не квапляться до військкомату. Тепер ця потреба відпаде. Всі дані й так будуть у системі й оновлюватимуться автоматично. Чіткий та точний облік військовозобов’язаних чоловіків, які наразі перебувають в Україні. ТЦК признаються, що в них немає повноцінної картини, скільки взагалі реально чоловіків є в країні, які можуть служити. Тепер ця картина вимальовуватиметься.

А для того, щоб реєстр працював та наповнювався використовуватимуть бази даних всіх міністерств, наприклад, науки, здоров’я тощо. І різноманітних супутніх установ, таких як Податкова служба, Пенсійний фонд тощо.

Як чоловіки потраплятимуть у систему?

У електронний реєстр потраплятиме кожен чоловік, який здійснить будь-яку дію, що десь фіксується. Наприклад, отримає водійське посвідчення, влаштується на роботу, отримає штраф ПДР, здійснить купівлю або продаж транспорту чи нерухомості. Банально потрапить у лікарню, чи закінчить навчання у ВНЗ. Все це автоматично вноситься у певні реєстри, а з цих реєстрів потраплятиме в Оберіг.

Далі відповідні особи будуть аналізувати ці дані та дивитися, чи може особа бути потенційно військовозобов’язаною, чи ні.

“З часом все більше державних послуг будуть недоступні для чоловіків, які переховуються від ТЦК. Питання часу коли їм знадобитися скористатися ними. Тому постановка їх на військовий облік це також питання часу“– заявив Міністр оборони України Рустам Умеров.