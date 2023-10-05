Стало известно, почему ПриватБанк может списать часть зарплаты или пенсии и что с этим делать

В Украине недавно начали действовать новые правила. Теперь исполнительные службы, имеющие право подавать в суд на должника и обращаться в банки с требованием, блокировать счета лиц, кому-то за что-то задолжавших. Заблокировать счет могут, если есть долг по алиментам, долг за коммуналку или, например, неоплаченный штраф ПДД. Также, не заблокировать, а списывать часть средств могут, если у лица есть кредит, который не погашает вовремя. Подобное практикует ПриватБанк, по крайней мере, так утверждают некоторые клиенты на сайте Минфина.

Банк имеет право списывать средства по требованию исполнительной службы

В основном, сам по себе банк не вправе списывать средства, если подобное не прописано в кредитном договоре. Нередко были случаи, когда банк списывал часть зарплаты или пенсии в пользу непогашенного кредита и клиент, обращаясь в суд, выигрывал дело. Однако если в банк обращается исполнительная служба, то закон полностью на стороне этих двух организаций. Есть два варианта решения проблемы в этой ситуации:

Если у вас есть кредит в банке, и банк начал списывать средства, вы вправе обратиться в суд. Сначала следует предоставить учреждению письменное требование прекратить списание. Банк обязан на него отреагировать. И если ответ будет отрицательным, вы можете использовать его в суде. Ну и, конечно, прежде чем вообще что-то делать, сначала попробуйте зайти в мобильное приложение и посмотреть с какой целью было проведено списание. Если у вас есть другой долг, и банк заблокировал счет по требованию исполнительной службы, то вам нужно найти именно исполнителя. По закону, должник имеет право потребовать от исполнителя снять арест с суммы, равной двум минимальным зарплатам. То есть именно такой суммой клиент может пользоваться ежемесячно даже если его счет заблокирован.

Кроме того, людям, у которых самовольно списываются средства со счетов, советуют проверить разнообразные подписки в учетных записях. Иногда о них забывают, а настройка большинства программ такова, что деньги за подписку автоматически списываются ежемесячно.