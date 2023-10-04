В Пенсионном фонде Украины сообщили важную новость: кто получит приличную прибавку

В октябре этого года некоторые категории украинцев могут получить неплохую прибавку к пенсиям. Таким образом дополнительные средства предусмотрены для пенсионеров, достигших определенного возраста. Например, граждане Украины, которые достигли 80 лет и более, могут рассчитывать на доплату к пенсии в размере 570 гривен. Средства будут доплачивать каждый месяц.

В свою очередь украинцы, которым исполнилось 75 лет, могут претендовать на дополнительную денежную помощь в размере 456 гривен ежемесячно. Пенсионеры, которым от 70 до 75 лет могут рассчитывать на дополнительные 300 гривен ежемесячно. О системности выплат можно узнать на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

Кроме того, право на выплату средств имеют три категории граждан, у которых есть особые обстоятельства, а именно:

лица старше 80 лет, которые должны получать особый уход;

лица, нуждающиеся в специальной помощи от квалифицированных социальных работников;

пенсионеры, у которых нет трудоспособных близких родственников, и достаточного финансового обеспечения.

Напомним, что уже в январе 2024 года минимальная и максимальная пенсии в Украине вырастут. Увеличение выплат связано с ростом минимальной заработной платы.

Также весной 2024 года в Украине пройдет масштабная индексация пенсионных выплат. На этот раз впервые будут введены специальные пенсионные баллы. В правительстве утверждают, что благодаря использованию специальных баллов удастся сделать пенсионные выплаты более справедливыми. Дело в том, что разница в пенсии тех, кто вышел на пенсию два-три года назад и тех, кто вышел на заслуженный отдых более 10 лет назад, может достигать тысячи гривен. Это при условии, что оба получатели пенсии занимали одинаковые должности и получали среднюю заработную плату. Чтобы улучшить положение пенсионеров, в правительстве решили изменить подход к начислению пенсий. Первые результаты увидим уже весной 2024 года, ведь пока судит о размере доплат слишком рано.