В Пенсійному фонді України повідомили важливу новину: хто отримає пристойну надбавку

В жовтні цього року деякі категорії українців можуть отримати непогану надбавку до пенсій. Таким чином додаткові кошти передбачені для пенсіонерів, які досягли певного віку. Для прикладу, громадяни України, які досягли 80 років та більше, можуть розраховувати на доплату до пенсії у розмірі 570 гривень. Кошти доплачуватимуть кожного місяця.

Своєю чергою українці, яким виповнилося 75 років, можуть претендувати на додаткову грошову допомогу у розмірі 456 гривень щомісяця. Пенсіонери, яким від 70 до 75 років можуть розраховувати на додаткові 300 гривень щомісяця. Про системність виплат можна дізнатися на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

Крім того, право на виплату коштів мають три категорії громадян, в яких є особливі обставини, а саме:

особи старше 80 років, які повинні отримувати особливий догляд;

особи, які потребують спеціальної допомоги від кваліфікованих соціальних працівників;

пенсіонери, к яких немає працездатних близьких родичів, у яких немає достатнього фінансового забезпечення.

Нагадаємо, що вже в січні 2024 року мінімальна та максимальна пенсії в Україні зростуть. Збільшення виплат пов’язане зі зростанням мінімальної заробітної плати.

Також весною 2024 року в Україні пройде масштабна індексація пенсійних виплат. Цього разу вперше будуть запроваджені спеціальні пенсійні бали. В уряді стверджують, що завдяки використанню спеціальних балів вдасться зробити пенсійні виплати більш справедливими. Річ у тім, що різниця в пенсії тих, хто вийшов на пенсію два-три роки тому та тих, хто вийшов на заслужений відпочинок понад 10 років тому, може сягати тисячі гривень. Це за умови що обидва отримувачі пенсії займали однакові посади та отримували середню заробітну плату. Щоб покращити становище пенсіонерів, в уряді вирішили змінити підхід до нарахування пенсій. Перші результати побачимо вже навесні 2024 року, адже зараз судити зарано.