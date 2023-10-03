Нацбанк отменяет валютные ограничения: нужно ли готовиться к доллару по 40

Приоритет Национального банка Украины – сохранение устойчивости курса доллара.

Национальный Банк Украины с 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Несмотря на ослабление валютных ограничений, управляемая гибкость курса все-таки отличается от режима плавающего формирования курса, который действовал в Украине до начала полномасштабного вторжения, то есть до 24 февраля 2022 года. При текущем режиме Национальный банк Украины продолжит строго контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем. Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет управляться операциями на межбанковском валютном рынке при активном участии Нацбанка.

По словам представителей Национального банка Украины, новый курсовой режим усилит устойчивость украинской экономики и валютного рынка, будет способствовать их лучшей адаптации к изменениям внутренних и внешних условий и уменьшит риски накопления валютных дисбалансов, которые могут генерировать длительное содержание фиксированного курса.

В целом переход к управляемой гибкости курса стал возможным благодаря фундаментальному подходу к подготовительной работе с привлечением международных экспертов с учетом лучшего мирового опыта, а также с учетом сформированности и устойчивости макроэкономических предпосылок, таких как:

устойчивый прогресс в снижении уровня инфляции;

накопление значительного уровня международных резервов;

увеличение привлекательности гривневых депозитов и облигаций как инструментов защиты сбережений от инфляционного обеспечения.

В то же время приоритет для Национального банка Украины и в дальнейшем будет сохранение курсовой устойчивости.

А вот относительно того, каким будет курс валют, то пока прогнозы экспертов очень неоднозначны. Когда в НБУ сообщили об отмене ограничений, то многие специалисты утверждали, что это приведет к росту курса валют до уровня примерно 40 гривен. Однако, учитывая тот факт, что Нацбанк будет активно участвовать в стабилизации курса, то вероятно, значительного роста курса доллара не допустят.