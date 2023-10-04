В Україні вводять в обіг унікальні гривні: як вони виглядають

Національний банк України повідомив про введення в обіг унікальної монети. Реалізовувати її почнуть з 4 жовтня 2023 року в інтернет магазині Національного банку України.

Національний банк України представив нову монету, присвячену видатній українській страві — червоному борщу. Монета вже введена в обіг, ще з 29 вересня. Однак придбати її можна буде лише з 4 жовтня.

Ця унікальна монета продовжить серію «Українська спадщина». Над дизайном монети працював заслужений художник Микола Кочубей, роботи якого мають виражений український стиль.

На аверсі монети зображена господиня, справжня українська жінка на фоні печі під час приготування борщу. На печі зображено оздоблювальний орнамент за трипільським мотивом. На зворотній стороні зображена тарілка з червоним борщем. Придбати монет можна буде вже з 4 жовтня 2023 року в інтернет-магазині Національного банку України.

За даними офіційного сайту Національного банку, монета срібна, її номінал 10 гривень. Тираж склав лише 2500 одиниць. Діаметр монети 38,6 мм.

Ця монета стане справжньою перлиною колекції нумізматів.

Нагадаємо, що наприкінці вересня в обіг також було введено монету, яку присвятили українським енергетикам. Вона має назву «Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!». На ній зображено стилізований герб у вигляді трьох стовпів та соняшник як символ світла, що перемагає темряву, на звороті.

До дня воєнної розвідки презентували пам’ятну модель на честь українських розвідників, а до Дня Незалежності центральні банки України та Польщі ввели в обіг монети з набору «Дружба та братство — найбільше багатство».

А влітку Національний банк України представив монету, де на реверсі зобразили американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Загалом українці можуть придбати чимало монет, які є справжніми символами України та часткою нашої історії в цій кровопролитній війні за нашу свободу та незалежність.