Часть украинцев лишат пенсии: кто рискует остаться без выплат: кто рискует остаться без выплат

Выплату пенсий могут приостановить. Это происходит, если украинец не пользуется своим банковским счетом более шести месяцев. Чтобы избежать такой неприятной ситуации, нужно хотя бы раз в шесть месяцев провести транзакцию по своей пенсионной карте. Например, с помощью карты можно оплатить коммуналку, пополнить счет или осуществить любую покупку в магазине.

Если же выплату пенсии остановили, пенсионер может достаточно легко восстановить выплаты пенсии и вернуть недополученные средства. Для этого нужно лично обратиться в Пенсионный фонд Украины и подтвердить свою личность.

Если пенсионер появляется и подтверждает свою личность, то начисление пенсий продолжится в обычном режиме. Об этом сообщила заместитель главы Министерства социальной политики Дарья Марчак. После проверки данных Пенсионный фонд примет решение о возобновлении выплат в течение 10 дней со дня обращения.

Что касается других причин, почему выплату пенсий могут прекратить, то их не так много:

наступление смерти получателя пенсии;

пенсионер подал фальшивые данные о стаже и заработной плате;

если пенсионер надолго уезжает за границу (в этом случае могут быть исключения, если у Украины со страной его нового пребывания есть договор о выплате пенсий, то он продолжит получать пенсию даже находясь за пределами Украины).

Отметим, что недавно Укрпочта сообщила, что переводит пенсии и социальные выплаты украинским беженцам за границу. На первом этапе проект охватит украинских пенсионеров, находящихся в Польше. Далее программа распространится и на другие страны, где находятся украинцы, которые были вынуждены переехать за границу из-за вторжения российских оккупантов.

Напомним, что в 2024 году в Украине пройдет масштабная индексация пенсионных выплат. В этот раз впервые будут введены специальные пенсионные баллы, таким образом в правительстве пытаются сделать пенсионные выплаты более справедливыми.