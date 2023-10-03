Частину українців позбавлять пенсії: хто ризикує залишитися без виплат

Виплату пенсій можуть призупинити. Це відбувається, якщо українець не користується своїм банківським рахунком понад шість місяців. Щоб уникнути такої неприємної ситуації, потрібно хоча раз на шість місяців провести транзакцію за своєю пенсійною карткою. Для прикладу, за допомогою картки можна оплатити комуналку, поповнити рахунок чи здійснити будь-яку покупку в магазині.

Якщо ж виплату пенсії зупинили, пенсіонер може досить легко відновити виплати пенсії та повернути недоотримані кошти. Для цього потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду України та підтвердити свою особу.

Якщо пенсіонер з’являється та підтверджує свою особу, то нарахування пенсій продовжиться у звичайному режимі. Про це повідомила заступниця голови Міністерства соціальної політики Дар’я Марчак. Після перевірки даних Пенсійний фонд прийме рішення про відновлення виплат протягом 10 днів з дня звернення.

Щодо інших причин, чому виплату пенсій можуть припинити, то їх не так багато:

настання смерті отримувача пенсії;

пенсіонер подав фальшиві дані про стаж та заробітну плату;

якщо пенсіонер надовго їде за кордон (в цьому випадку можуть бути виключення, якщо в України з країною його нового перебування є договір про виплату пенсій, то він продовжить отримувати пенсію навіть перебуваючи за межами України).

Зазначимо, що недавно Укрпошта повідомила, що переводить пенсії та соціальні виплати українським біженцям за кордон. На першому етапі проект охопить українських пенсіонерів, що перебувають в Польщі. Далі програма пошириться і на інші країни, де перебувають українці, які були змушені переїхати за кордон через вторгнення російських окупантів.

Нагадаємо, що в 2024 році в Україні пройде масштабна індексація пенсійних виплат. Цього разу вперше будуть запроваджені спеціальні пенсійні бали, таким чином в уряді намагаються зробити пенсійні виплати більш справедливими.