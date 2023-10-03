С октября ТЦК будет знать всю информацию о лицах, что хотя бы раз воспользовались этими услугами

В настоящее время ведутся активные и масштабные работы по усовершенствованию мобилизационных процессов. Представители ТЦК жалуются, что выполнять план очень тяжело. Мужчины не приходят добровольно к военкоматам и вообще стараются избегать встреч с представителями ТЦК. Более того, некоторые игнорируют даже если уже получают повестку. За это предусмотрен штраф. Но уже с октября вручать повестки и привлекать в ТЦК больше военнообязанных станет гораздо легче, ведь заработает платформа Оберег. Это будет огромная своеобразная база, в которой будут содержаться различные данные о военнообязанных, что помогут их быстро найти или идентифицировать.

Как будет формироваться база?

Работа данной платформы будет базироваться на следующих организациях: Министерство финансов, Министерство внутренних дел, Министерство образования и науки, Государственная судебная администрация. Также уже скоро будут привлекать Министерство здравоохранения, пенсионные фонды, Генпрокуратуру и т.д.

Как это будет работать:

Например, человек недавно получил водительское удостоверение – МВД сразу же передаст эти данные в Оберег. Это будет с покупкой или продажей транспортного средства, то есть любые подобные действия, и они будут сразу фиксироваться. О людях работающих, но не ставших на военный учет к Оберегу, будет сообщать Пенсионный Фонд. Окончившие учебу сразу же будут также попадать в список ТЦК, ведь о них оперативно будет сообщать Министерство образования.

В ТЦК уверяют, что уже до конца октября у них будет полноценная картина относительно того, сколько потенциальных военнообязанных есть в стране. В военкоматах говорят, что Оберег даст информацию минимум о 90% мужчин, которые находятся в Украине, но каким-то образом остаются в тени.

Что касается штрафов за неявку по повестке, то здесь тоже есть одно обновление. Теперь должников не будут ловить, а будут просто блокировать им банковские счета. Пока лицо не оплатит штраф (через ТЦК) счета не разблокируют.