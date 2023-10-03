З жовтня ТЦК знатиме всю інформацію про осіб, які бодай раз скористувалися цими послугами

Наразі ведуться активні та масштабні роботи щодо вдосконалення мобілізаційних процесів. Представники ТЦК скаржаться, що виконувати план дуже важко. Чоловіки не приходять добровільно до військкоматів і загалом намагаються уникати зустрічі з представниками ТЦК. Ба більше, дехто ігнорує навіть якщо вже отримує повістку. За таке передбачено штраф. Та вже з жовтня вручати повістки і залучати до ТЦК більше військовозобов’язаних стане набагато легше, адже запрацює платформа “Оберіг”. Це буде величезна своєрідна база в котрій міститимуться різні дані про військовозобов’язаних, які допоможуть їх швидко знайти чи ідентифікувати.

Як формуватиметься база?

Робота даної платформи буде базуватися на базах наступних організацій: Міністерство фінансів, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство освіти та науки, Державна судова адміністрація. Також вже зовсім скоро будуть залучати Міністерство охорони здоров’я, пенсійні фонди, Генпрокуратуру тощо.

Як це все працюватиме:

Наприклад, людина нещодавно отримала водійське посвідчення — МВС відразу ж передасть ці дані в Оберіг. Це саме буде з покупкою чи продажем транспортного засобу, тобто будь-які подібні дії, і вони будуть відразу фіксуватися. Про людей які працюють, але не стали на військовий облік до Оберега повідомлятиме Пенсійний Фонд. Ті хто закінчив навчання відразу ж також потраплятимуть у список ТЦК, адже про них оперативно повідомлятиме Міністерство освіти.

В ТЦК запевняють, що вже до кінця жовтня у них буде повноцінна картина щодо того, скільки потенційних військовозобов’язаних є в країні. У військкоматах кажуть, що Оберіг дасть інформацію мінімум про 90% чоловіків, які наразі перебувають в Україні, але якимось чином залишаються в тіні.

Щодо штрафів за неявку по повістці, то тут теж є одне оновлення. Тепер боржників не ловитимуть, а просто блокуватимуть їм банківські рахунки. Поки особа не сплатить штраф (через ТЦК), рахунки не розблокують.