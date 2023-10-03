Военных станет больше: в Украине хотят поменять возраст для службы в ВСУ

В настоящее время военнообязанными считаются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Все кто старше освобождены от мобилизации, могут свободно пересекать границу и тому подобное. Однако вскоре это может измениться. В Верховной Раде задумались над тем, чтобы повысить этот верхний предел до 70 лет. Правда, это касается только высшего офицерского состава. Все, кто ниже по званию, должны быть пригодны к службе до 65 лет включительно.

Пока есть только проект такого закона

На данном этапе — это всего лишь проект, зарегистрированный на сайте парламента и содержащий рекомендации по внесению изменений в часть 2 статьи 22 Закона Украины «О военных обязанностях и военной службе».

Согласно этой статье, по состоянию на сегодняшний день для рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава максимальный возраст, позволяющий им служить в Вооруженных Силах Украины — 60 лет. Для высшего офицерского состава – это 65 лет. Соответственно, эти цифры хотят подвинуть до 65 и 70 лет соответственно.

Пока неизвестно, будут ли такие изменения внедрены и будут ли они выглядеть именно таким образом, ведь не исключение, что все еще могут изменить и дополнить.

Мобилизационные планы выполнять не удается

Вероятно, такая идея имела место из-за плохого выполнения мобилизационных планов. Различные ТЦК утверждают, что им удается мобилизовать около 20-30% из 100% нужных. Очень многие мужчины уклоняются от повесток, не приходят в военкомат для уточнения данных, а также игнорируют ТЦК при первом получении повестки.

Следует напомнить, что последний пункт предусматривает штраф, из-за чего должника вносят в специальный реестр и банк может заблокировать ему все активные счета. Блокировка снимается только после погашения штрафа, предусматривающего появление в ТЦК для того, чтобы отдать им нужную квитанцию.