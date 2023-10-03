Вартість транспортування газу перерахують: які цифри будуть в платіжках за жовтень

З 1 жовтня в Україні будуть рахувати вартість транспортування газу за новими правилами. Мінімальна вартість доставки газу зменшиться, але це стосуватиметься далеко не всіх.

Таке рішення було прийняте Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Нові правила дозволять рахувати мінімальну суму лише за використання газу тими приладами, що підключені до мережі. Мінімальні суми за транспортування газу будуть такими:

якщо у вас лише газова плита, ви платитимете за 3,25 кубометра;

якщо є газова плита та колонка для підігріву води, доведеться платити за 10,5 кубометра;

якщо ви використовуєте газ для всього, включно з опаленням, то платити доведеться за 21,6 кубометра.

Це нововведення торкнеться небагатьох споживачів. Мова йде про тих українців, що не живуть у своїх домівках, або тратять дуже мало газу.

Як приклад Національна комісія взяла умовну сім’ю з Чернівецької області з мінімальними обсягами споживання в попередній період. Вказано, що мова йде про споживання з опломбованим обладнанням — газовим котлом та нагрівачем води.

В такому разі економія для такої сім’ї складе 45,6 гривень на місяць або 547,25 гривень на рік. Розрахунки проводилися виходячи з тарифу 1,99 гривень (без ПДВ).

При цьому варто враховувати, що в різних населених пунктах України тарифи на доставку газу можуть сильно відрізнятися. Для прикладу, на початку 2023 року тариф для киян складав лише всього 38 копійок за кубометр, а в Вінницькій області ціна сягала 2,95 гривні.

Кошти за розподіл газу витрачають на утримання та ремонт газових трубопроводів. Тариф залежить від довжини трубопроводу та кількості газу, який ними качають.

Протягом року побутовим споживачам кожного місяця нараховують однакову суму, незалежно від обсягів споживання. Кількість використаного палива враховується при розрахунку тарифу на наступний рік.