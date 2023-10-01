Часть украинцев получила выплаты по ошибке: стало известно у скольких заберут деньги

В Украине в рамках программы еПоддержка незаконно получили денежную помощь в размере 6 500 тысяч гривен около 60 000 граждан. Около 15 000 украинцев уже вернули деньги добровольно.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот. Отметим что ошибочно помощь получило лишь около 1,3% граждан. Деньги из бюджета выплаты почти пяти миллионам украинцев, и лишь 60 тысяч из них не имели права на получение этого вида денежной помощи. Отметим, что после начала полномасштабной войны из бюджета было потрачено 30,9 миллиарда гривен на поддержку украинцев. Денежную помощь не должны были получать бюджетники, ведь несмотря на войну им продолжать выплачивать заработную плату.

Однако, около 60 тысяч украинцев все-таки оформить помощь, хотя и не имели на нее права. Примерно 14,5 тысяч бюджетников уже вернули деньги в бюджет. Остальных государство обяжет вернуть деньги, в том числе через суд. Общая сумма ошибочно выплаченных средств достигла 390 миллионов гривен.

В Министерстве экономики объяснили, что украинцы, которые незаконно получили деньги через программу, должны вернуть деньги в бюджет. Возвращенные средства планируют направить на нужды обороны. В то же время, новость о том, что часть украинцев должна вернуть деньги, вызвала немалый резонанс.

Эту новость активно подхватили российские пропагандисты. Однако здесь ничего удивительного нет, ведь во всем мире действует правило, что незаконно полученные деньги нужно вернуть в бюджет. Даже если речь идет о субсидии или пенсии.

Напомним, что в 2024 году в Украине планируют провести масштабную индексацию пенсий. Выплаты пересмотрят по новым правилам, для этого будет введена специальная система баллов. Это позволит сделать пенсии более справедливыми, особенно для тех, кто вышел на пенсию более десяти лет назад ведь сейчас их пенсии на достаточно низком уровне, если сравнивать с тем, кто вышел на пенсию несколько лет назад.