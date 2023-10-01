Частина українців отримала виплати помилково: стало відомо у скількох заберуть гроші

В Україні в рамках програми єПідтримка незаконно отримали грошову допомогу у розмірі 6 500 тисяч гривень близько 60 000 громадян. Близько 15 000 українців вже повернули гроші добровільно.

Про це свідчать дані Опендатабот. Зазначимо що помилково допомогу отримало лише близько 1,3% громадян. Гроші з бюджету виплати майже п’яти мільйонам українців, і лише 60 тисяч з них не мали права на отримання цього виду грошової допомоги. Зазначимо, що після початку повномасштабної війни з бюджету було витрачено 30,9 мільярда гривень на підтримку українців. Грошову допомогу не повинні були отримувати бюджетники, адже попри війну їм продовжувати виплачувати заробітну плату.

Однак, близько 60 тисяч українців все-таки оформити допомогу, хоча і не мали на неї права. Приблизно 14,5 тисяч бюджетників вже повернули гроші в бюджет. Решту держава зобов’яже повернути гроші, в тому числі через суд. Загальна сума помилково виплачених коштів сягнула 390 мільйонів гривень.

В Міністерстві економіки пояснили, що українці, які незаконно отримали гроші через програму, повинні повернути гроші до бюджету. Повернуті кошти планують направити на потреби оборони. Водночас, новина про те що частина українців повинна повернути гроші, викликала чималий резонанс.

Цю новину активно підхопили російські пропагандисти. Однак тут нічого дивного немає, адже в усьому світі діє правило, що незаконно отримані гроші потрібно повернути до бюджету. Навіть якщо мова йде про субсидію чи пенсію.

Нагадаємо, що в 2024 році в Україні планують провести масштабну індексацію пенсій. Виплати переглянуть за новими правилами, для цього буде запроваджена спеціальна система балів. Це дозволить зробити пенсії більш справедливими, особливо для тих, хто вийшов на пенсію понад десять років тому адже зараз їх пенсії на досить низькому рівні, якщо порівнювати з тим, хто вийшов на пенсію кілька років тому.