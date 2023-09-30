О визитах в ТЦК можно забыть? Важные изменения произойдут уже в октябре

Военнообязанным не нужно будет ходить в ТЦК, чтобы обновить свои данные. Обмен информацией будет осуществляться автоматически.
В октябре в Украине начнет работать электронный реестр военнообязанных. Это нововведение должно упростить учет и контроль над призывниками, резервистами и военнообязанными. Об этом говорится в законопроекте №10062.
Как будет работать реестр
Известно, что реестр будет содержать всю информацию об украинцах мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. В него будут входить следующие данные:
- Фамилия, имя и отчество, место рождения, пол, гражданство.
- Место жительства и пребывания.
- Семейное положение, наличие детей.
- Образование, профессия, место работы.
- Состояние здоровья.
- Военно-учетная специальность.
Данные в реестр будут поступать из различных государственных реестров, в том числе из реестра граждан, реестра физических лиц-предпринимателей, реестра транспортных средств и других.
Какие преимущества будет иметь новый реестр
Электронный учет военнообязанных будет иметь немало преимуществ, а именно:
- Избежание бюрократии и коррупции;
- Быстрая идентификация лиц, уклоняющихся от призыва;
- Улучшение взаимодействия с другими государственными органами в процессе предоставления статуса участника боевых действий;
- Упрощение получения статуса участника войны для лиц с инвалидностью, а также для получения льгот тем, чьи родные погибли на войне.
Что изменится для военнообязанных с октября
Военнообязанным больше не нужно будет ходить в ТЦК для обновления данных. Все данные будут автоматически поступать в реестр.
Также можно будет получить электронный военный билет и электронный журнал учета.
Как узнать, есть ли вы в реестре
Узнать есть ли в реестре Территориального центра комплектования и социальной защиты можно в личном кабинете на портале государственных услуг.
Такая инициатива существенно упростит жизнь украинцев, ведь больше не нужно будет предоставлять бумажные справки в военкомат.
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