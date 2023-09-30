Новини

О визитах в ТЦК можно забыть? Важные изменения произойдут уже в октябре

01.10.2023
1 хвилина на прочитання

Военнообязанным не нужно будет ходить в ТЦК, чтобы обновить свои данные. Обмен информацией будет осуществляться автоматически.

В октябре в Украине начнет работать электронный реестр военнообязанных. Это нововведение должно упростить учет и контроль над призывниками, резервистами и военнообязанными. Об этом говорится в законопроекте №10062.

Как будет работать реестр

Известно, что реестр будет содержать всю информацию об украинцах мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. В него будут входить следующие данные:

  • Фамилия, имя и отчество, место рождения, пол, гражданство.
  • Место жительства и пребывания.
  • Семейное положение, наличие детей.
  • Образование, профессия, место работы.
  • Состояние здоровья.
  • Военно-учетная специальность.

Данные в реестр будут поступать из различных государственных реестров, в том числе из реестра граждан, реестра физических лиц-предпринимателей, реестра транспортных средств и других.

Какие преимущества будет иметь новый реестр

Электронный учет военнообязанных будет иметь немало преимуществ, а именно:

  • Избежание бюрократии и коррупции;
  • Быстрая идентификация лиц, уклоняющихся от призыва;
  • Улучшение взаимодействия с другими государственными органами в процессе предоставления статуса участника боевых действий;
  • Упрощение получения статуса участника войны для лиц с инвалидностью, а также для получения льгот тем, чьи родные погибли на войне.

ТЦК

Что изменится для военнообязанных с октября

Военнообязанным больше не нужно будет ходить в ТЦК для обновления данных. Все данные будут автоматически поступать в реестр.

Также можно будет получить электронный военный билет и электронный журнал учета.

Как узнать, есть ли вы в реестре

Узнать есть ли в реестре Территориального центра комплектования и социальной защиты можно в личном кабинете на портале государственных услуг.

Такая инициатива существенно упростит жизнь украинцев, ведь больше не нужно будет предоставлять бумажные справки в военкомат.

➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на на МАВІК 3. Гарячі хлопці - На гарячому напрямку..😎 Як завжди є потреба в дронах..!! Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Разом до перемоги.. 🎯Ціль: 115 000 ₴ Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375 4112 0962 9158 Всім здоров'я❤️

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


01.10.2023
1 хвилина на прочитання
Back to top button