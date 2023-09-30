О визитах в ТЦК можно забыть? Важные изменения произойдут уже в октябре

Военнообязанным не нужно будет ходить в ТЦК, чтобы обновить свои данные. Обмен информацией будет осуществляться автоматически.

В октябре в Украине начнет работать электронный реестр военнообязанных. Это нововведение должно упростить учет и контроль над призывниками, резервистами и военнообязанными. Об этом говорится в законопроекте №10062.

Как будет работать реестр

Известно, что реестр будет содержать всю информацию об украинцах мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. В него будут входить следующие данные:

Фамилия, имя и отчество, место рождения, пол, гражданство.

Место жительства и пребывания.

Семейное положение, наличие детей.

Образование, профессия, место работы.

Состояние здоровья.

Военно-учетная специальность.

Данные в реестр будут поступать из различных государственных реестров, в том числе из реестра граждан, реестра физических лиц-предпринимателей, реестра транспортных средств и других.

Какие преимущества будет иметь новый реестр

Электронный учет военнообязанных будет иметь немало преимуществ, а именно:

Избежание бюрократии и коррупции;

Быстрая идентификация лиц, уклоняющихся от призыва;

Улучшение взаимодействия с другими государственными органами в процессе предоставления статуса участника боевых действий;

Упрощение получения статуса участника войны для лиц с инвалидностью, а также для получения льгот тем, чьи родные погибли на войне.

Что изменится для военнообязанных с октября

Военнообязанным больше не нужно будет ходить в ТЦК для обновления данных. Все данные будут автоматически поступать в реестр.

Также можно будет получить электронный военный билет и электронный журнал учета.

Как узнать, есть ли вы в реестре

Узнать есть ли в реестре Территориального центра комплектования и социальной защиты можно в личном кабинете на портале государственных услуг.

Такая инициатива существенно упростит жизнь украинцев, ведь больше не нужно будет предоставлять бумажные справки в военкомат.