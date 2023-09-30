Про візити до ТЦК можна забути? Важливі зміни відбудуться вже в жовтні

Військовозобов’язаним не потрібно буде ходити до ТЦК, щоб оновити свої дані. Обмін інформацією здійснюватиметься автоматично.

В жовтні в Україні почне працювати електронний реєстр військовозобов’язаних. Це нововведення повинно спростити облік та контроль за призовниками, резервістами та військовозобов’язаними. Про це говориться в законопроєкті №10062.

Як працюватиме реєстр

Наразі відомо, що реєстр міститиме всю інформацію про українців чоловічої статі у віці від 17 до 60 років. В нього будуть входити наступні дані:

Прізвище, ім’я та по батькові, місце народження, стать громадянство.

Місце проживання та перебування.

Сімейний стан, наявність дітей.

Освіта, професія, місце роботи.

Стан здоров’я.

Вйськово-облікова спеціальність.

Дані в реєстр будуть надходити з різних державних реєстрів, в тому числі з реєстру громадян, реєстру фізичних осіб-підприємців, реєстру транспортних засобів та інших.

Які переваги матиме новий реєстр

Електронний облік військовозобов’язаних матиме чимало переваг, а саме:

Уникнення бюрократії та корупції;

Швидка ідентифікація осіб, що ухиляються від призову;

Покращення взаємодії з іншими державними органами в процесі надання статусу учасника бойових дій;

Спрощення отримання статусу учасника війни для осіб з інвалідністю, а також для отримання пільг тим, чиї рідні загинули на війні.

Що зміниться для військовозобов’язаних з жовтня

Військовозобов’язаним більше не потрібно буде ходити до Територіального центру комплектування для оновлення даних. Всі дані будуть автоматично поступати в реєстр.

Також можна буде отримати електронний військовий квиток та електронний журнал обліку.

Як дізнатися, чи є ви в реєстрі

Дізнатися чи є в реєстрі Територіального центру комплектування та соціального захисту можна в особистому кабінеті на порталі державних послуг.

Така ініціатива суттєво спростить життя українців, адже більше не потрібно буде надавати паперові довідки до військкомату.