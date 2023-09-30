Про візити до ТЦК можна забути? Важливі зміни відбудуться вже в жовтні

Військовозобов’язаним не потрібно буде ходити до ТЦК, щоб оновити свої дані. Обмін інформацією здійснюватиметься автоматично.
В жовтні в Україні почне працювати електронний реєстр військовозобов’язаних. Це нововведення повинно спростити облік та контроль за призовниками, резервістами та військовозобов’язаними. Про це говориться в законопроєкті №10062.
Як працюватиме реєстр
Наразі відомо, що реєстр міститиме всю інформацію про українців чоловічої статі у віці від 17 до 60 років. В нього будуть входити наступні дані:
- Прізвище, ім’я та по батькові, місце народження, стать громадянство.
- Місце проживання та перебування.
- Сімейний стан, наявність дітей.
- Освіта, професія, місце роботи.
- Стан здоров’я.
- Вйськово-облікова спеціальність.
Дані в реєстр будуть надходити з різних державних реєстрів, в тому числі з реєстру громадян, реєстру фізичних осіб-підприємців, реєстру транспортних засобів та інших.
Які переваги матиме новий реєстр
Електронний облік військовозобов’язаних матиме чимало переваг, а саме:
- Уникнення бюрократії та корупції;
- Швидка ідентифікація осіб, що ухиляються від призову;
- Покращення взаємодії з іншими державними органами в процесі надання статусу учасника бойових дій;
- Спрощення отримання статусу учасника війни для осіб з інвалідністю, а також для отримання пільг тим, чиї рідні загинули на війні.
Що зміниться для військовозобов’язаних з жовтня
Військовозобов’язаним більше не потрібно буде ходити до Територіального центру комплектування для оновлення даних. Всі дані будуть автоматично поступати в реєстр.
Також можна буде отримати електронний військовий квиток та електронний журнал обліку.
Як дізнатися, чи є ви в реєстрі
Дізнатися чи є в реєстрі Територіального центру комплектування та соціального захисту можна в особистому кабінеті на порталі державних послуг.
Така ініціатива суттєво спростить життя українців, адже більше не потрібно буде надавати паперові довідки до військкомату.
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