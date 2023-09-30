В Минэнерго назвали 6 категорий населения, которые этой зимой гарантированно будут со светом

Министерство энергетики создаст специальную базу данных уязвимых категорий потребителей.

В Украине подготовили законопроект, в котором предлагают запретить отключение электроэнергии гражданам из уязвимых слоев населения. Такое постановление будет действовать в случае блэкаутов и введения графиков стабилизационных отключений.

К уязвимым потребителям относятся следующие бытовые потребители электрической энергии:

получателям жилищных субсидий;

лицам с инвалидностью первой и второй группы, в том числе таких, что осуществляют уход за ребенком с инвалидностью или за лицом с инвалидностью с детства, и которые не являются получателями жилищной субсидии;

лица, которые содержат детские дома семейного типа и не являются получателями жилищной субсидии;

многодетные и малообеспеченные семьи, которые не получают субсидию на оплату коммунальных услуг;

приемные семьи, которые имеют на содержании трех и более детей и не получают субсидию на коммунальные услуги;

бытовые потребители электрической энергии находящихся в жилых помещениях, жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медицинского оборудования, что питается от электрических сетей. Для этого понадобятся соответствующие документы, подтверждающие этот факт. Это возможно даже если лицо не является получателем субсидии на оплату коммунальных услуг.

Для того чтобы установить статус уязвимого потребителя, граждане должны лично обратиться или подать заявление в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте поставщика универсальных услуг о постановке на учет и применении специальных мер защиты уязвимых потребителей.

Именно для этого Министерство энергетики Украины создадут специальную базу данных уязвимых категорий населения. Однако как это будет реализовано на практике неизвестно, вряд ли электричество будут отключать вручную, особенно если речь идет о многоквартирных домах. С большой вероятностью враг и этой зимой продолжит атаковать энергетическую инфраструктуру, поэтому к отключениям электроэнергии нужно готовиться уже сейчас.