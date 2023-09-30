В Украине стремительно дорожает сахар: эксперты рассказали, стоит ли делать запасы

В 2023 году в Украине не ожидается дефицит сахара, однако цены на этот важный продукт постепенно растут. Дело в том, что в этом году цена на сахар растет не только в Украине, но и во всем мире. А это значит, что украинские производители будут больше ориентироваться на экспорт, что приведет к повышению цен в Украине.

Именно такой прогноз озвучил советник директора по вопросам агропромышленного комплекса оптового рынка “Шувар” Иван Стефинишин. По его словам, в 2023 году в Украине посеяли почти на 35% больше сахарной свеклы, чем в прошлом году.

Внутреннее потребление сахара в Украине оценивается примерно в миллион тонн в год. А ожидаемое производство составляет около 1,6 миллиона тонн.

Дефицита сахара точно не будет, наоборот, можно говорить о значительном росте производства. Но проблема в том, что на мировом рынке есть дефицит сахара. Это благоприятные условия для увеличения экспорта сахара из Украины. И это существенно повлияет на внутренние цены. Однако резкого роста цены ждать не стоит.

Также эксперт отмечает, что подорожание бензина не сильно влияет на стоимость сахара для потребителей. Этот аспект в формировании цены значительно переоценивают.

Если растет стоимость энергоносителей, конечно, растет себестоимость сахара, но не пропорционально. То есть, при увеличении цены на 20%, цена на сахар не может вырасти на те же 20%, ведь цена формируется из многих факторов.

Относительно причин подорожания сахара на мировых рынках, то причина в намерении Индии уже с октября запретить экспорт этого продукта. К такому решению власти Индии подтолкнула засуха – отсутствие дождей существенно снизило урожайность тростника.

Относительно того, стоит ли сейчас создавать запасы сахара, то эксперты утверждают, что этого делать не нужно. Таким образом украинцы могут создать искусственный дефицит сахара, что действительно приведет к значительному росту цен на сахар.