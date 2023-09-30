Мошенники изобрели новый способ воровать деньги у украинцев в популярном мессенджере: банки не помогут

Теперь мошенники массово создают фейковые аккаунты украинцев в Telegram и пытаются похитить чужую личность. После этого под чужим именем они находят друзей и родных и просят деньги в долг. Как только мошенники получают деньги, они прекращают отвечать на сообщения. А когда жертва обращается к тому, кто якобы брал деньги в долг, оказывается, что мошенники действовали от чужого имени.

Массовые рассылки с обещаниями выигрыша или угрозой блокировки счета уже не работают. Поэтому мошенники пошли дальше, теперь они похищают личность своей жертвы и просят деньги от ее имени у друзей и родственников. Подобная схема существует не один год, но сейчас она активно распространяется в Телеграмм.

Мошенники даже не похищают доступ к аккаунту. Они создают полную его копию, тот же никнейм, то же фото.

Для этого не нужны специальные технические навыки. Свои контакты в Телеграм украинцы сами указывают в социальных сетях, где также можно проследить список друзей.

Своей историей поделилась киевлянка Леся. Она узнала, что мошенники создали копию аккаунта Телеграмм от приятеля. Он получил сообщение от мошенников с просьбой одолжить 5 000 гривен. Сообщение пришло с аккаунта, который полностью копировал оригинальный аккаунт Леси. Однако мужчина решил проверить информацию и связался с девушкой.

Понятно, что деньги девушка не просила и сразу сообщила об этом знакомому. Мошенник успел показать номер карты. Выяснилось, что это счет в А-Банке. Леся обратилась в службу поддержки, но там сообщили, что если деньги не переводили, то жалобу рассматривать не будут.

Банк не может только на основе одной жалобы блокировать счет. Банк примет меры только после нескольких жалоб или группового заявления в киберполицию.