Шахраї винайшли новий спосіб красти гроші в українців у популярному месенджері: банки не допоможуть

Тепер шахраї масово створюють фейкові аккаунти українців в Telegram та намагаються викрасти чужу особу. Після цього під чужим іменем вони знаходять друзів та рідних та просять гроші в борг. Як тільки шахраї отримують гроші, вони припинять відповідати на повідомлення. А коли жертва звертається до того, хто начебто брав гроші в борг, виявляється, що шахраї діяли від чужого імені.

Масові розсилки з обіцянками виграшу або загрозою блокування рахунку вже не працюють. Тож шахраї пішли далі, тепер вони викрадають особистість своєї жертви та просять гроші від її імені у друзів та родичів. Подібна схема існує не один рік, але зараз вона активно шириться в Телеграм.

Шахраї навіть не викрадають доступ до акаунту. Вони створюють повну його копію, той же нікнейм, те саме фото.

Для цього не потрібні спеціальні технічні навички. Свої контакти в Телеграм українці самі вказують соціальних мережах, де також можна простежити список друзів.

Своєю історією поділилася киянка Леся. Вона дізналася, що шахраї створили копію акаунта Телеграм від приятеля. Він отримав повідомлення від шахраїв з прохання позичити 5 000 гривень.. Повідомлення прийшло з акаунта, що повністю копіював оригінальний обліковий запис Лесі. Однак чоловік вирішив перевірити інформацію та зв’язався з дівчиною.

Зрозуміло, що гроші дівчина не просила і одразу повідомила про це знайомому. Шахрай встиг показати номер картки. З’ясувалося, що це рахунок в А-Банку. Леся звернулася до служби підтримки, але там повідомили що якщо гроші не переказували, то скаргу розглядати не будуть.

Банк не може лише на основі однієї скарги блокувати рахунок. Банк вживе заходів лише після кількох скарг або групової заяви до кіберполіції.