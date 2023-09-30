Готовимся к ЕС: украинцы будут платить еще один налог

В Украине будет введен зеленый налог на захоронение и размещение отходов на свалках. Это должно стимулировать людей и предпринимателей к переработке мусора О такой инициативе рассказали в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Новый закон Украины “Об управлении отходами” вступил в силу еще 9 июля 2023 года. Цель реформы – сократить объемы захоронения отходов и перейти к раздельному сбору мусора. Это поможет существенно уменьшить негативное влияние на окружающую среду. В Минэкологии надеются, что налог будет стимулировать украинцев больше заботиться о природе.

Захоронение мусора на полигонах до сих пор остается наиболее простым и дешевым способом избавиться от отходов в Украине. Несовершенное законодательство дает возможность декларировать практически все виды отходов как не несущие опасности. Тем самым недобросовестные предприниматели избегают платы высоких налогов на захоронение.

По данным от Министерства экологии, по состоянию на 2020-2021 года едва ли не все отходы в Украине были задекларированы как малоопасные. Значительный процент этих отходов можно было отсортировать и отправить на переработку. Но все они, к сожалению, попали на полигоны и свалки мусора.

Что касается налога на мусор, то такой вид налога сейчас есть в 23 странах, являющихся членами Европейского союза и еще двух странах, которые не являются членами ЕС, а именно в Швейцарии и Великобритании. Ставки налога существенно отличаются в разных странах ЕС. Минимальная ставка только на уровне пяти евро за тонну. Максимальная – превышает сто евро за тонну мусора. Каким будет налог на мусор в Украине все еще неизвестно, но все это ляжет на плечи обычных украинцев. Новые налоги повлияют на стоимость вывоза твердых бытовых отходов.

Государство надеется, что это заставит предпринимателей, и самих украинцев искать способы переработки отходов. Но по факту может сложиться ситуация, что часть украинцев перестанет платить за вывоз мусора после подорожания. Ведь немало людей в затруднительной ситуации из-за полномасштабной войны, и коммуналка стала для них непосильной.