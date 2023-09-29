Украинцам выплатят по 900-1500 гривен: названы условия

Ко Дню защитников и защитниц Украины Киев выделил почти 35 миллионов гривен, чтобы выплатить адресную единовременную материальную помощь. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Дополнительную материальную помощь от города по программе “Забота. Навстречу киевлянам” получат почти 36 тысяч жителей столицы. В первую очередь денежную помощь получат следующие категории населения:

члены семей военнослужащих, которые защищали территориальную целостность Украины и принимали участие в антитеррористической операции/ операции объединенных сил;

члены семей погибших или пропавших без вести;

киевляне, которые стали инвалидами первой, второй или третьей группы из-за войны;

киевляне, которые принимали участие в Революции достоинства;

члены семей киевлян, погибших во время Революции достоинства.

Размер выплат составляет от 900 до 1500 гривен. Конечно, сумма довольно-таки символическая, но это показывает, что люди не забыты, их жертвы не напрасны. К тому же многие украинцы оказались в трудном положении из-за вторжения российских оккупантов, поэтому даже такая незначительная сумма может помочь.

Также в Украине действует немало программ поддержки украинцев, пострадавших от войны. Правительство Украины выплачивает по две тысячи гривен на взрослых и по три тысячи гривен для детей и людей с ограниченными возможностями. Также можно подать заявку на помощь от международных организаций, например ООН выплачивает по 2 200 гривен в течение трех месяцев, то есть в целом можно получить 6 600 гривен на каждого человека. Есть и другие виды помощи, обычно она адресуется конкретной категории населения, например, многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, пострадавшим в результате войны и так далее. Поэтому нужно следить за новостями на официальном сайте Минсоца, а также за благотворительными фондами, они часто предлагают если не денежную помощь, то материальную, это могут быть продуктовые или гигиенические наборы, помощь с ремонтом жилья и так далее.