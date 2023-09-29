Українцям виплатять по 900-1500 гривень: названо умови

До Дня захисників та захисниць України Київ виділив майже 35 мільйонів гривень, щоб виплатити адресну одноразову матеріальну допомогу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Додаткову матеріальну допомогу від міста за програмою «Турбота. Назустріч киянам» отримають майже 36 тисяч жителів столиці. В першу чергу грошову допомогу отримають наступні категорії населення:

члени сімей військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність України та приймали участь в антитерористичній операції/ операції об’єднаних сил;

члени сімей загиблих або зниклих безвісти;

кияни, які стали інвалідами першої, другої або третьої групи через війну;

кияни, які приймали участь в Революції гідності;

члени сімей киян, які загинули під час Революції гідності.

Розмір виплат складає від 900 до 1500 гривень. Звісно, сума досить таки символічна, але це показує, що люди не забуті, їх жертви не марні. До того ж багато українців опинилися в скрутному становищі через вторгнення російських окупантів, тож навіть така незначна сума може допомогти.

Також в Україні діє чимало програм підтримки українців, що постраждали від війни. Уряд України виплачує по дві тисячі гривень на дорослих та по три тисяч гривень для дітей та людей з обмеженими можливостями. Також можна подати заявку на допомогу від міжнародних організацій, для прикладу ООН виплачує по 2 200 гривень протягом трьох місяців, тобто загалом можна отримати 6 600 гривень на кожну людину. Є й інші види допомоги, зазвичай вона адресується конкретній категорії населення, наприклад, багатодітним сім’ям, сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, постраждалим внаслідок війни і так далі. Тож потрібно стежити за новинами на офіційному сайті Мінсоцу, а також за благодійними фондами, вони часто пропонують якщо не грошову допомогу, то матеріальну, це можуть буди продуктові чи гігієнічні набори, допомога з ремонтом житла і так далі.