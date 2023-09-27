Теперь украинцы могут быстро проверить, имеют ли они запрет на выезд из Украины

Во время военного положения заграницу не разрешается выезжать военнообязанным. Но это не единственная категория украинцев, которых могут не пропустить на таможне. Например, должникам иногда не разрешают выезжать за пределы страны. Особенно если речь идет о злостных должниках алиментов и т.д. Также под вопросом пока женщины, имеющие медицинское и фармацевтическое образование. Правительство утверждает, что такие женщины могут свободно пересекать границу, и это даже не изменится после 1 октября, когда женщины медики должны добровольно встать на военный учет. Так ли это? И при желании уехать заграницу не возникнет ли неприятных сюрпризов на таможне? Есть возможность проверить, можете ли вы свободно покидать страну или нет.

Какие причины могут стать препятствием для выезда?

Сначала перечислим причины, запрещающие выезжать за границу. Это, конечно же, военнообязанные, потом — это должники (люди, задолжающие большие суммы алиментов, против которых открыты исполнительные производства и т.п.). Также заграницу не разрешают выезжать, если есть соответствующее решение суда. К примеру, лицо отбывает условное наказание. А еще заграницу не выпустят, если вы владеете ценной или тайной информацией.

Как узнать являетесь ли вы выездным лицом?

Есть несколько способов узнать эту информацию и первый из них – это письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины. Письмо можно отправить по почтовому адресу организации.

В письме следует указать:

Полное имя, фамилия и отчество. Место жительства (пребывания). Реквизиты документа подающего запрос.

Также желательно предоставить адрес, куда Центр отправит вам ответ. Это должен быть почтовый адрес.

Кроме этого, есть разные приложения, где можно проверить эту же информацию. Например, одним из таких приложений является Опендатабот. Чтобы узнать информацию таким образом, нужно загрузить приложение, отправить боту номер своего идентификационного кода и фамилию, имя и отчество.