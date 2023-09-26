На 3 знака зодиака ждет невиданный успех: гороскоп до конца сентября

Последняя неделя сентября обещает принести успех сразу трем знакам зодиака. Вселенная дает отличный шанс, ничего взамен не требуя.

Астрологи рассказали, каким именно знакам повезет. Узнайте, есть ли вы в этом списке.

Телец

Вам стоит готовиться к романтическим событиям. На этой неделе вы сможете заложить фундамент отношений. Вы увидите перспективы для развития, поэтому не сдерживайте эмоции. Именно в ваших чувствах скрыт ключ к успеху. Идите вперед, но прислушивайтесь к своему сердцу.

Ближе к концу недели вас ждут замечательные моменты в кругу близких людей. Преданность и справедливость в отношениях позволит наладить общение. В работе вас будет ждать прилив энергии, а препятствия будут преодолеваться очень легко. Смотрите в будущее с надеждой.

Рак

На этой неделе вас ожидает вспышка уверенности в своих силах. Вселенная будет способствовать вашему развитию, но нужно набраться терпения. Вознаграждение получат только терпеливые, ведь именно терпение, дисциплина и целеустремленность понадобятся в достижении успеха.

На работе возможны напряженные моменты, поэтому стоит избегать конфронтации, особенно, если на это нет особых причин. Не забывайте о своей основной цели, уверенно идите к цели и прислушивайтесь к голосу сердца.

Скорпион

Вы почувствуете себя привлекательным и желанным человеком. Причем не только для ваших людей, но и для себя. Энергия Вселенной отразит вашу внутреннюю силу, именно это заставит вас в полной мере почувствовать жизнь и ею насладиться.

Наиболее эффективной будет совместная работа с другими. Поэтому больше общайтесь, старайтесь общаться с окружающими. Не тратьте слишком много времени на размышления, идите к цели, действуйте по плану, но не зацикливайтесь на последовательности. Прислушивайтесь к зову сердца, старайтесь плыть по течению, но контролируйте поток. Эта неделя будет наполнена позитивом, поэтому старайтесь больше общаться и провести время с пользой.