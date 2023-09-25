Правила мобилизации существенно изменены: обновление коснулось пяти важных пунктов

В последние несколько месяцев вносится очень много изменений в процесс мобилизации, процесс службы, начисление выплат военнообязанным и т.д. Все для того чтобы максимально улучшить все процессы, автоматизировать их, сделать выгодными и эффективными для обеих сторон. В частности, эксперты отдельно выделили пять пунктов, которые следует знать всем, кто военнообязан, или уже служит в ВСУ.
О каких обновлениях речь
Обо всех обновлениях рассказал представитель юридической консультационной службы благотворительной организации «Фонд милосердия и здоровья» и адвокат Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Данилов. Вот, что он выделил:
- Призывники могут по собственному желанию мобилизовываться. Правда, они не могут быть отправлены на передовую, соответственно получать премии за выполнение боевых задач. Оплата труда в их случае рассчитывается по другому согласно конкретному контракту.
- Изменен размер заработной платы. Большинство категорий военнослужащих могут получать по 30 000 гривен премии. Находящиеся в зоне боевых действий могут рассчитывать на 100 000 гривен. Контрактники получают около 6000 гривен, а курсанты не менее 2000.
- Предусмотрены выплаты для ветеранов, состоящих на лечении или реабилитации. Те, кто лечится от полученных ранений, могут претендовать на 20 000 гривен, а находившиеся в плену на 100 000 гривен.
- Повестки должны иметь четкое предназначение. Теперь каждая повестка должна быть определенного типа. На ней должно быть четко указано, с какой целью личность вызывают в военкомат. Если такая информация не указана, повестка считается недействительной. В общем, есть три типа: первое — уточнение данных, второе — для прохождения комиссии, третье — мобилизационное распоряжение явиться на обучение.
- Изменения коснулись студентов. Теперь те, кто получает второе или третье образование (непрофильное), не имеют права на отсрочку.
Также изменены правила увольнения со службы. Теперь военные, определенные непригодными к службе, идут в запас.
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