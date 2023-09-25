Правила мобилизации существенно изменены: обновление коснулось пяти важных пунктов

В последние несколько месяцев вносится очень много изменений в процесс мобилизации, процесс службы, начисление выплат военнообязанным и т.д. Все для того чтобы максимально улучшить все процессы, автоматизировать их, сделать выгодными и эффективными для обеих сторон. В частности, эксперты отдельно выделили пять пунктов, которые следует знать всем, кто военнообязан, или уже служит в ВСУ.

О каких обновлениях речь

Обо всех обновлениях рассказал представитель юридической консультационной службы благотворительной организации «Фонд милосердия и здоровья» и адвокат Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Данилов. Вот, что он выделил:

Призывники могут по собственному желанию мобилизовываться. Правда, они не могут быть отправлены на передовую, соответственно получать премии за выполнение боевых задач. Оплата труда в их случае рассчитывается по другому согласно конкретному контракту. Изменен размер заработной платы. Большинство категорий военнослужащих могут получать по 30 000 гривен премии. Находящиеся в зоне боевых действий могут рассчитывать на 100 000 гривен. Контрактники получают около 6000 гривен, а курсанты не менее 2000. Предусмотрены выплаты для ветеранов, состоящих на лечении или реабилитации. Те, кто лечится от полученных ранений, могут претендовать на 20 000 гривен, а находившиеся в плену на 100 000 гривен. Повестки должны иметь четкое предназначение. Теперь каждая повестка должна быть определенного типа. На ней должно быть четко указано, с какой целью личность вызывают в военкомат. Если такая информация не указана, повестка считается недействительной. В общем, есть три типа: первое — уточнение данных, второе — для прохождения комиссии, третье — мобилизационное распоряжение явиться на обучение. Изменения коснулись студентов. Теперь те, кто получает второе или третье образование (непрофильное), не имеют права на отсрочку.

Также изменены правила увольнения со службы. Теперь военные, определенные непригодными к службе, идут в запас.