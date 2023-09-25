Правила мобілізації суттєво змінено: оновлення торкнулися п’яти важливих пунктів

Протягом останніх кількох місяців вноситься дуже багато змін до процесу мобілізації, процесу служби, нарахування виплат військовозобов’язаним тощо. Все для того, аби максимально покращити всі процеси, автоматизувати їх, зробити вигідними та ефективними для обох сторін. Зокрема, експерти окремо виділили п’ять пунктів, які варто знати всім, хто є військовозобов’язаним, чи вже служить в ЗСУ.

Про які оновлення мова

Про всі оновлення розповів представник юридичної консультаційної служби благодійної організації «Фонд милосердя та здоров’я» та адвокат Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Данилов. Ось, що він виділив:

Призовники можуть за власним бажанням мобілізовуватись. Щоправда, вони не можуть бути відправлені на передову, а відповідно отримувати премії за виконання бойових задач. Оплата праці в їхньому випадку розраховується інакше згідно з конкретним контрактом. Змінено розмір зарплати. Більшість категорій військовослужбовців можуть отримувати по 30 000 гривень премії. Ті, які знаходяться у зоні бойових дій можуть розраховувати на 100 000 гривень. Контрактники отримують приблизно 6000 гривень, а курсанти не менше 2000. Передбачено виплати для ветеранів, які перебувають на лікуванні або реабілітації. Ті, що лікуються від отриманих поранень можуть претендувати на 20 000 гривень, а ті, що перебували у полоні на 100 000 гривень. Повістки мають мати чітке призначення. Тепер кожна повістка має бути певного типу. На ній має чітко бути вказано з якою метою особу викликають у військкомат. Якщо такої інформації не вказано, повістка вважається недійсною. Загалом є три типи: перше — уточнення даних, друге — для проходження комісії, третє — мобілізаційне розпорядження з’явитися на навчання. Зміни торкнулись студентів. Тепер ті, хто отримує другу чи третю освіту (непрофільну) не мають права на відстрочку.

Також змінено правила звільнення зі служби. Тепер військові, які визначені непридатними до служби йдуть в запас.