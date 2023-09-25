Назван город Украины, где чаще всего разворовывают гуманитарку и помощь военным

Известно, что по статье “Незаконное использование гуманитарной помощи” открыто 696 производств.

Несмотря на большое количество резонансных скандалов, связанных с хищением и мошенничеством с гуманитарной помощью и расследованием парламентской комиссии, хищения продолжаются и сегодня. Сейчас по статье 201-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование гуманитарной помощи) открыто 696 производств. Продолжаются следственные действия.

Что касается того, где больше всего в Украине разворовывают гуманитарную помощь, то антирейтинг возглавила столица Украины. В Киеве зафиксировано почти сотню случаев, связанных с кражей гуманитарной помощи. Кроме того, киевские правоохранители открыли три дела по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. То есть к хищению имущества причастны должностные лица.

Кроме хищения гуманитарной помощи, в Украину под видом гуманитарки ввозят элитные авто, брендовую одежду, спортивные товары и прочее. То есть не уплачивается пошлина, и на этом всем заработают огромные деньги.

Подобные новости просто таки шокируют украинцев, ведь в то время, когда обычные люди чуть ли не по гривне собирают на дроны, амуницию и другие вещи для военных, чиновники и псевдо-волонтеры нагло продают гуманитарную помощь, которая предназначалась для гражданского населения и военных.

С начала полномасштабного вторжения было зафиксировано уже немало громких случаев. А вот относительно того, хоть кто-то получил наказание, то информации немного. Конечно, есть случаи с задержаниями и даже судом, но обычно уже завершается освобождением под залог.

Задача государства во время войны — активная борьба со злоупотреблениями должностных лиц, как тех, которые наживаются на гуманитарке, так и тех, которые помогают военнообязанным избегать мобилизации. Поэтому их нужно реально наказывать. Во время, когда усилия украинцев направлены на борьбу с оккупантами, нельзя допускать, чтобы целостность государства пошатнули внутренние паразиты.