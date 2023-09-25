Названо місто України, де найчастіше розкрадають гуманітарку та допомогу військовим

Відомо, що за статтею “Незаконне використання гуманітарної допомоги” відкрито 696 проваджень.

Попри велику кількість резонансних скандалів, пов’язаних з розкраданням та шахрайством з гуманітарною допомогою та розслідуванням парламентської комісії, розкрадання продовжуються й до сьогодні. Наразі за статтею 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання гуманітарної допомоги) відкрито 696 проваджень. Тривають слідчі дії.

Щодо того, де найбільше в Україні розкрадають гуманітарну допомогу, то антирейтинг очолила столиця України. В Києві зафіксовано майже сотню випадків, пов’язаних з крадіжкою гуманітарної допомоги. Крім того, київські правоохоронці відкрили три справи за статтею 191 Кримінального кодексу України (присвоєння, розтрата майна або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Тобто до розкрадання майна причетні посадові особи.

Крім розкрадання гуманітарної допомоги, до України під виглядом гуманітарки ввозять елітні авто, брендовий одяг, спортивні товари та інше. Тобто не сплачується мито, і на цьому всьому зароблять шалені гроші.

Подібні новини просто таки шокують українців, адже в той час, коли звичайні люди ледь не по гривні збирають на дрони, амуніцію і інші речі для військових, посадовці та псевдо-волонтери нахабно продають гуманітарну допомогу, що призначалася для цивільного населення та військових.

Від початку повномасштабного вторгнення було зафіксовано вже чимало гучних випадків. А от щодо того, чи хоч хтось отримав покарання, то інформації небагато. Звісно, є випадки з затриманнями та навіть судом, але зазвичай вже завершується звільненням під заставу.

Завдання держави під час війни — активна боротьба зі зловживаннями посадових осіб, як тих, що наживаються на гуманітарці, так і тих, що допомагають військовозобов’язаним уникати мобілізації. Тож їх потрібно реально карати. В час коли зусилля українців спрямовані на боротьбу з окупантами, не можна допускати, щоб цілісність держави похитнули внутрішні паразити.