Українців чекають неприємні зміни в Польщі: в Україні набагато простіше

Доволі шокуюча новина з’явилася у сусідній Польщі. Там з 23 вересня поступово почнуть зникати банкомати, особливо у невеличких населених пунктах, де не такий вже й великий потік бажаючих зняти готівку. Все через нові вимоги до банкоматів. Понад 40% з всіх наявних в країні мають бути обладнанні системою фарбування купюр. Наразі така система є лише у 8,5 тисячі банкоматів, тоді як всього в країні їх понад 20 000. Обладнати один банкомат такою системою досить дорого, а саме 5000 євро. Наприклад, компанія Planet Cash, якій належить більша частина банкоматів в країні повинна потратити на їх модернізацію 5 мільйонів євро. На думку власників, простіше демонтувати частину банкоматів.

“Ми постійно оптимізуємо нашу мережу і на цьому етапі ми вирішили демонтувати деякі банкомати. Намагаємось замінити банкомати на пристрої, які також мають функцію внесення готівки — щоб оптимізувати витрати», — розповіли у Planet Cash.

Про яку систему йде мова?

Мова про спеціальну систему фарбування готівки, яка мала б захистити банкомати від злодіїв. Мовляв, якщо крадій захоче силоміць дістати гроші з банкомата, якось його підірвати чи зламати, то все всередині заллється фарбою. Відповідно ці кошти злодій використати вже не зможе. Це мало б суттєво знизити рівень злочинності саме в цьому розрізі.

В першу чергу банкомати почнуть зникати у маленьких містах, тож людям вже варто подбати про запаси готівки, якщо в ній є гостра потреба.

Які є варіанти зняття готівки для українців в Польщі?

Українці, які перебувають у Польщі можуть знімати готівку за допомогою спеціальної системи Blik. Але для цього треба бути клієнтом польського банку. Щоб зняти гроші за допомогою цієї системи не потрібно мати пластикову картку. Потрібно просто підійти до банкомата, вибрати систему Blik, вказати суму, та згенерувати спеціальний код у відповідному додатку. Далі код слід ввести на екрані банкомата і підтвердити зняття готівки в додатку.