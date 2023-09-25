Украинцев ждут неприятные изменения в Польше: в Украине намного проще

Весьма шокирующая новость появилась в соседней Польше. Там с 23 сентября постепенно начнут исчезать банкоматы, особенно в небольших населенных пунктах, где не так уж велик поток желающих снять наличные. Все из-за новых требований к банкоматам. Более 40% из всех имеющихся в стране должны быть оборудованы системой окрашивания купюр. Пока такая система есть лишь в 8,5 тысячи банкоматов, тогда как всего в стране их более 20 000. Оборудовать один банкомат такой системой достаточно дорого, а именно 5000 евро. К примеру, компания Planet Cash, которой принадлежит большая часть банкоматов в стране должна потратить на их модернизацию 5 миллионов евро. По мнению владельцев, проще демонтировать часть банкоматов.

“Мы постоянно оптимизируем нашу сеть и на этом этапе мы решили демонтировать некоторые банкоматы. Пытаемся заменить банкоматы на устройства, также имеющие функцию внесения наличных — чтобы оптимизировать расходы”, — рассказали в Planet Cash.

О какой системе идет речь?

Речь о специальной системе окрашивания наличных, которая должна защитить банкоматы от воров. Мол, если вор захочет силой достать деньги из банкомата, как-то его взорвать или сломать, то все внутри зальется краской. Соответственно, эти средства вор использовать уже не сможет. Это должно существенно снизить уровень преступности именно в этом разрезе.

В первую очередь банкоматы начнут исчезать в маленьких городах, поэтому людям уже стоит позаботиться о запасах наличных, если в ней есть острая потребность.

Какие варианты снятия наличных есть для украинцев в Польше?

Украинцы, которые находятся в Польше, могут снимать наличные с помощью специальной системы Blik. Но для этого нужно быть клиентом польского банка. Чтобы снять деньги с помощью этой системы, не нужно иметь пластиковую карточку. Нужно просто подойти к банкомату, выбрать систему Blik, указать сумму и сгенерировать специальный код в соответствующем приложении. Далее код следует ввести на экране банкомата и подтвердить снятие наличных денег в приложении.