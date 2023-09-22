За транспортировку газа можно не платить: с 1 октября вступят в силу новые правила

Уже с 1 октября в Украине введут ряд изменений, связанных с формированием оплаты за распределение газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщила о том, что в первого октября будут введены изменения в подходе к определению минимального размера годовой заказанной мощности для бытовых потребителей. Это коснется только тех потребителей, которым газоснабжение прекращено частично или полностью.

Для украинцев это означает, что они смогут не платить за транспортировку газа, если они не используют голубое топливо. Однако речь идет только о тех потребителях, которые в прошлом газовом году потребляли минимум голубого топлива из-за его отключения. Сейчас таких граждан немало, ведь миллионы украинцев были вынуждены покинуть собственные дома из-за вторжения российских оккупантов. На прифронтовых территориях также часто отсутствует газ из-за обстрелов врага, поэтому украинцы почти им не пользуются.

Таким образом в дальнейшем при расчете платы за транспортировку газа будут учитываться только функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано.

В Национальной комиссии свое решение объясняют тем, что благодаря этим изменениям многие украинцы смогут экономить по несколько сотен гривен в год.

Напомним, что в Украине введен мораторий на повышение тарифов на газ и тепло на время действия военного положения и еще полгода после его отмены. Чего нельзя сказать об электроэнергии, ведь уже с нового года или после окончания отопительного сезона стоимость каждого кВт-ч может существенно возрасти. Хотя сейчас говорить об этом рано.

Также стоит обратить внимание, что сегодня 21 сентября российские оккупанты совершили первую за полгода ракетную атаку на энергосистему Украины. Пока графики отключений вводить не будут, и заявлять о начале регулярных атак рано, но если вы еще не подготовились к блэкаутам, то сегодняшние события сигнал о необходимости начать подготовку.