За транспортування газу можна не платити: з 1 жовтня набудуть чинності нові правила

Вже з 1 жовтня в Україні запровадять ряд змін, пов’язаних з формуванням оплати за розподіл газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, повідомила про те, що в першого жовтня будуть запроваджені зміни в підході до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів. Це торкнеться лише тих споживачів, яким газопостачання припинено частково або повністю.

Для українців це означає, що вони зможуть не платити за транспортування газу, якщо вони не використовують блакитне паливо. Однак мова йде лише про тих споживачів, які минулого газового року споживали мінімум блакитного палива через його відключення. Зараз таких громадян чимало, адже мільйони українців були змушені покинути власні домівки через вторгнення російських окупантів. На прифронтових територіях також часто відсутній газ через обстріли ворога, тож українці майже ним не користуються.

Таким чином надалі при розрахунку плати за транспортування газу будуть враховуватися лише функціонуюче газове обладнання побутового споживача, яке не було опломбоване.

В Національній комісії своє рішення пояснюють тим, що завдяки цим змінам чимало українців зможуть економити по кілька сотень гривень на рік.

Нагадаємо, що в Україні запроваджено мораторій на підвищення тарифі на газ та тепло на час дії воєнного стану та ще пів року після його скасування. Чого не можна сказати про електроенергію, адже вже з нового року або ж після закінчення опалювального сезону вартість кожного кВт-год може суттєво зрости. Хоча зараз говорити про це зарано.

Також варто звернути увагу, що сьогодні 21 вересня російські окупанти вчинили першу за півроку ракетну атаку на енергосистему України. Поки графіки відключень запроваджувати не будуть, і заявляти про початок регулярних атак зарано, але якщо ви ще не підготувалися до блекаутів, то сьогоднішні події сигнал про необхідність почати підготовку.