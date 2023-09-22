Украинцы в восторге: ПриватБанк запускает новую услугу

Один из самых популярных банков Украины сообщил отличную новость – теперь в терминах ПриватБанка можно будет обменивать гривны, доллары и евро.

Как сообщает член правления и руководитель отдела “Розничный бизнес” Алексей Шабан, эти операции будут касаться гривны, доллара и евро.

Конвертация будет происходить в безналичном режиме, то есть без выдачи банкнот.

Как рассказал Алексей Шабан, в терминале самообслуживания теперь можно будет вставить валюту купюру и после конвертации в гривну получить зачисление на свой счет в гривне. Также возможен безналичный обмен, то вы можете не вставлять купюры, достаточно выбрать в терминале оба свои счета — гривневый и валютный, и с помощью терминала осуществить покупку или продажу валюту.

При этом стоит обратить внимание на тот момент, что обмен валют могут осуществлять только клиенты банка. То есть доступ к этой услуге будет только у клиентов Привата. Будет ли эта услуга доступна третьим лицам пока неизвестно.

Что касается банкоматов, то Шабан пояснил, что ПриватБанк не имеет в планах вводить валютно-обменные операции несмотря на предыдущие эксперименты.

Согласно действующему законодательству, украинские банкоматы не могут выдавать иностранную валюту наличными.

Поэтому обмен иностранных банкнот на гривну в банкоматах пока не будет доступным украинцам. Это станет возможным только после внесения соответствующих изменений в законодательство.

Напомним, что уже в ближайшей перспективе в Украине могут отменить фиксированный курс доллара. Однако эксперты не советуют покупать доллар или продавать его. Учитывая тот факт, что наличный и фиксированный курс доллара почти сравнялись, резкого скачка курса не будет. В общем курс доллара, как и состояние экономики во многом зависит от успеха наших Вооруженных сил, ведь каждый отбитый метр украинской земли усиливает веру в нашу победу и соответственно привлекает потенциальных инвесторов.