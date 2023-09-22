Українці в захваті: ПриватБанку запускає нову послугу

Один з найпопулярніших банків України повідомив чудову новину — тепер в термінах ПриватБанку можна буде обмінювати гривні, долари та євро.

Як повідомляє член правління та керівник відділу «Роздрібний бізнес» Олексій Шабан, ці операції будуть стосуватися гривні, долара та євро.

Конвертація буде відбуватися в безготівковому режимі, тобто без видачі банкнот.

Як розповів Олексій Шабан, в терміналі самообслуговування тепер можна буде вставити валюту купюру і після конвертації в гривню отримати зарахування на свій рахунок в гривні. Також можливий безготівковий обмін, то ви можете не вставляти купюри, достатньо обрати в терміналі обидва свої рахунки — гривневий та валютний, та за допомогою термінала здійснити покупку або продаж валюту.

При цьому варто звернути увагу на той момент, що обмін валют можуть здійснювати лише клієнти банку. Тобто доступ до цієї послуги буде лише в клієнтів Привату. Чи буде ця послуга доступна третім особам наразі невідомо.

Що стосується банкоматів, то Шабан пояснив, що ПриватБанк не має в планах запроваджувати валютно-обмінні операції не дивлячись на попередні експерименти.

Відповідно до чинного законодавства, українські банкомати не можуть видавати іноземну валюту готівкою.

Тож обмін іноземних банкнот на гривню в банкоматах наразі не буде доступним українцям. Це стане можливим лише після внесення відповідних змін в законодавство.

Нагадаємо, що вже в найближчій перспективі в Україні можуть скасувати фіксований курс долара. Однак експерти не радять купувати долар чи продавати його. Зважаючи на той факт, що готівковий та фіксований курс долара майже зрівнялися, різкого стрибка курсу не буде. Загалом курс долара як і стан економіки багато в чому залежить від успіху наших Збройних сил, адже кожен відбитий метр української землі посилює віру в нашу перемогу і відповідно приваблює потенційних інвесторів.