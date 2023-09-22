В Украине изменят порядок начисления пенсий: как “пенсионные баллы” повлияют на уровень жизни

В 2024 году в Украине будет проведена очередная индексация пенсий по новым правилам. Выплаты будут повышать с учетом специальных пенсионных баллов. Таким образом в правительстве хотят убрать разницу в пенсиях тех, кто вышел на пенсию давно и новых пенсионеров при условии одинакового количества лет стажа и уровня заработных плат.

Очередная индексация должна повысить пенсионные выплаты, таким образом средняя пенсия должна превысить 6 тысяч гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он пояснил, что система баллов вводится для того, что пенсии стали справедливыми.

Сейчас люди, вышедшие на пенсию позже, получают более высокие выплаты за тех, кто давно на заслуженном отдыхе. Это связано с тем, что в формулу расчета пенсии заложены показатели средней зарплаты, которая значительно отличается в разные периоды.

Для лучшего понимания, если два человека отработали на одинаковой должности одинаковое количество лет, но один человек вышел на пенсию в 2001 году, а другой в 2022 году то у второго пенсия будет где-то на уровне 5,5-6 тысяч гривен, а у первого – 3,6-3,7 тысяч гривен.

Как видите, разница довольно значительная. Именно введение пенсионных баллов позволит убрать дисбаланс. Баллы в первую очередь повлияют на пенсии учителей, врачей и других людей, у кого были стабильные заработные платы.

Также отмечается, что такой подход будет действовать и в дальнейшем. Таким образом уровень пенсий будет одинаковым для всех, независимо от года выхода на пенсию. По словам Шмыгаля, благодаря этой реформе средняя пенсия в Украине должна превысить 6 тысяч гривен.

Отметим, что на бюджет следующего года заложены дополнительные сто миллиардов на выплату пенсий и других видов социальных выплат. Именно это позволит провести индексация пенсий весной 2024 года. Также вырастет минимальная пенсия на фоне увеличения минимальной зарплаты уже с 1 января.