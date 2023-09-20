В Украине вступили в действие новые ограничения по доллару и евро

Национальный банк Украины с начала войны регулярно меняет правила покупки и продажи валюты. В начале полномасштабного вторжения вообще все подобные операции были заблокированы. Затем украинцы имели возможность покупать наличную валюту по официальному курсу, однако только при условии, что поставят всю сумму на трехмесячный депозит. И вот недавно НБУ разрешил украинцам покупать валюту онлайн. То есть в мобильных банковских приложениях. Каждый банк определяет разрешенную сумму индивидуально, но преимущественно это 50 000 гривен в месяц. Что касается наличных средств, то эта сумма варьируется от 100 000 до 200 000 гривен в месяц, однако опять же при депозите. Эти обновления случились буквально недавно и в настоящее время НБУ добавляет еще несколько изменений, о которых следует знать.

Обновления касаются нескольких пунктов

Главное обновление – это расчет суммы, которую украинцы смогут покупать в банках. Она будет рассчитываться по следующим критериям:

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В соответствии с суммой, остающейся в остатке по состоянию на 13 апреля 2022 года. В соответствии с объемом, превышающим покупку иностранной валюты над ее продажей (учитывая все виды валют) начиная с 13 апреля 2022 года. 120% от объема покупки безналичной валюты у физических лиц по всем иностранным валютам, которая тоже рассчитывается начиная с 13 апреля 2022 года.

Также в НБУ добавили, что все расчеты ведутся в долларах и учитывается тот курс валют, который актуален на данный момент.

Дополнительно НБУ добавил, что в настоящее время расширен перечень медицинских услуг, за которые украинцы могут рассчитываться переводя средства за границу. Эти услуги касаются реабилитации, установки протезов и их обслуживания.