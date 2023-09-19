Украинцам выплатят от 200 тысяч до полумиллиона гривен: как получить деньги

Чтобы получить денежную помощь на ремонт своего жилья, которое было повреждено в результате боевых действий, граждане должны подать соответствующую заявку через приложение “Дія”.

Стоит отметить тот факт, что в Украине увеличили максимальную сумму государственной помощи на ремонт поврежденного жилья в рамках программы “еВідновлення”.

Как сообщают в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, с 15 сентября сумма максимальной денежной поддержки на проведение ремонтных работ в многоэтажных зданиях выросла до 350 тысяч гривен, а для владельцев частных домов – до 500 тысяч гривен.

В зависимости от расчетной суммы компенсации, ремонтные работы, необходимые для восстановления поврежденного объекта недвижимости, делятся на два вида: ремонт категории А – расчетная сумма компенсации не превышает 200 тысяч гривен и ремонт категории Б – расчетная сумма компенсации в таком случае будет составлять:

от 200 тысяч гривен до 350 тысяч гривен для квартир (жилых помещений) в многоквартирном доме (в случае, когда места общего пользования не получили повреждений);

от 200 тысяч гривен до 500 тысяч гривен для одноквартирных домов, в том числе жилых домов усадебного типа, блочных домов с отдельными квартирами, имеющих собственный вход с улицы, коттеджей и одноквартирных домов повышенного уровня комфорта, домов приусадебного типа, дачных и садовых.

Для того чтобы получить выплату на ремонт своего жилья, которое было повреждено из-за боевых действий, граждане должны сообщить об этом через приложение “Дія”.

Отметим, что граждане Украины могут рассчитывать на финансовую и материальную помощь от нашего государства и международных организаций. Чаще всего украинцы могут рассчитывать на три тысячи гривен для детей и нетрудоспособных лиц, и на две тысячи гривен в месяц для взрослых. Это хоть и незначительная сумма, но это может стать существенной помощью для тех, кто потерял все из-за вторжения российских оккупантов в Украину.