Українцям виплатять від 200 тисяч до півмільйона гривень: як отримати гроші

Щоб отримати грошову допомогу на ремонт свого житла, яке було пошкоджено в результаті бойових дій, громадяни повинні подати відповідну заявку через додаток “Дія”.

Варто зазначити той факт, що в Україні збільшили максимальну суму державної допомоги на ремонт пошкодженого житла в рамках програми “єВідновлення”.

Як повідомляють в Департаменті житлово-комунального господарства, з 15 вересня сума максимальної грошової підтримки на проведення ремонтних робіт в багатоповерхових будівлях зросла до 350 тисяч гривень, а для власників приватних будинків — до 500 тисяч гривень.

Залежно від розрахункової суми компенсації, ремонтні роботи, необхідні для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомості, діляться на два види: ремонт категорії А — розрахункова сума компенсації не перевищує 200 тисяч гривень та ремонт категорії Б — розрахункова сума компенсації в такому разі складатиме:

від 200 тисяч гривень до 350 тисяч гривень для квартир (житлових приміщень) в багатоквартирному будинку (у випадку, коли місця загального користування не зазнали пошкоджень);

від 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень для одноквартирних будинків, в тому числі житлових будинків садибного типу, блокових будинків з окремими квартирами, що мають власний вхід з вулиці, котеджів та одноквартирних будинків підвищеного рівня комфорту, будинків присадибного типу, дачних та садових.

Для того, щоб отримати виплату на ремонт свого житла, яке зазнало пошкоджень через бойові дії, громадяни мають повідомити про це через додаток “Дія”.

Зазначимо, що громадяни України можуть розраховувати на фінансову та матеріальну допомогу від нашої держави та міжнародних організацій. Найчастіше українці можуть розраховувати на три тисячі гривень для дітей та непрацездатних осіб, та на дві тисячі гривень на місяць для дорослих. Це хоч і незначна сума, але це може стати суттєвою допомогою для тих, хто втратив все через вторгнення російських окупантів до України.