В iOS 17 з’явився захист від порнографії

З 18 вересня 2023 року Apple почала поширювати публічну версію iOS 17, однією з головних особливостей якої є захист від небажаного вхідного контенту сексуального характеру. Про це повідомляє видання Washington Post (WP).

Нова функція отримала назву “Попередження про нецензурний або неприйнятний контент”. Вбудований у неї нейромережевий алгоритм визначає на зображеннях і відеороликах наготу й автоматично її розмиває. Користувач бачить попередження про характер контенту і вирішує прийняти його або відхилити. “Попередження про нецензурний або неприйнятний контент” фільтрує вхідні медіафайли в iMessage, FaceTime і AirDrop.

Новою функцією можуть скористатися користувачі всіх пристроїв з підтримкою iOS 17, а саме iPhone SE другого покоління, iPhone XR, iPhone XS і XS Max, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 і iPhone 15. Для її активації потрібно перейти до налаштувань, знайти меню “Конфіденційність і безпека”, і в ньому вибрати пункт “Попередження про нецензурний або неприйнятний контент”. У вкладці, що відкрилася, можна налаштувати список сервісів, у якому працюватиме фільтр.

Згідно із заявою Apple, функція діє на смартфонах автономно – компанія не має доступу до фільтрованих зображень і відеороликів.