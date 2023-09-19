Пенсии вырастут до 6 000 гривен: стало известно, сколько будут получать пенсионеры в 2024 году

В Украине полным ходом идет работа над бюджетом на 2024 год. Во время заседания Кабинета министров Украины 15 сентября был принят проект бюджета, где заложены изменения и для пенсионеров.

Об этом сообщил п премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в Украине начинается реализация комплексной реформы. В этом году индексация состоится по новому принципу. Будет проиндексированы все пенсии. Кроме того, будут введены баллы и коэффициенты, которые позволят людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию, независимо от времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию.

По словам Шмыгаля, средняя пенсия в 2024 году вырастет до шести тысяч гривен.

Также с 1 января 2024 года минимальная пенсия в Украине вырастет до 2 361 гривен Причина – рост прожиточного минимума, заложенного в проект госбюджета на следующий год.

По состоянию на июль 2023 года средняя пенсия составляла 5 311,44 гривны.

Но почти треть пенсионеров получает меньше трех тысяч гривен.

Около трети (29,5%) украинских пенсионеров получают пенсионную выплату от 2001 до 3000 грн. В целом для 3 107 388 человек средняя пенсия составляет 2619,19 грн.

Чуть больше чем у пятой части получателей пенсий (21,3%) выплаты составляют от 3001 до 4000 грн. Средний размер выплаты – 3547,24 грн.

Всего около 15% пенсионеров (1585453 человека) получают от 4001 до 5000 грн (в среднем – 4406,61 грн).

Почти четверть пенсионеров (23,2%) получают пенсию в сумме от 5001 до 10000 грн – всего 2452277 человек. Средний размер пенсий у них составляет 6833,81 грн.

И совсем незначительный процент пенсионеров (10,4%, или 1100111 человек) получают ежемесячно сумму, превышающую 10000 грн (в среднем — 14660,48 грн).

Даже после повышения пенсии покупательная способность украинцев вряд ли увеличится. Уже в ближайшее время в Украине могут отменить фиксированный курс доллара, поэтому это может привести к существенно росту цен на товары и услуги, в том числе на продукты первой необходимости.