Эксперты рассказали, как изменятся цены на картофель в ближайшее время

В Украине уже вовсю собирают новый урожай картофеля. В этом году он очень хорош, особенно в западных областях, где чаще бывали дождливые дни. Соответственно эксперты уже могут спрогнозировать, какими будут цены на картофель в ближайшее время. Выгодно ли будет закупаться этим овощем, или лучше покупать только при острой необходимости? Специалисты говорят, что картофель сильно подешевеет. Это несомненно хорошо для покупателей, но не очень хорошо для фермеров. Заработать много средств в этом году им не удастся.

Картофель подешевеет по ряду причин

Эксперты отмечают, что картофель станет дешевле по нескольким причинам:

Во-первых, отличный урожай и большие площади насаждений. В этом году фермеры высаживали абсолютно все овощи в большем объеме и все неплохо уродило. Соответственно, много чего есть в остатке, а значит сбывать его по завышенной цене не удастся. Уменьшение количества потенциальных покупателей. Люди как уезжали, так и продолжают массово это делать. Численность населения резко снизилась. А еще покупатели меньше потребляют чипсов, поэтому их производители меньше закупают картофель.

“Урожайность картофеля этого сезона будет выше по сравнению с прошлым сезоном, что, безусловно, повлияет на цену. Сезон был удачным для фермеров Западной Украины, Львова, Тернополя, Волыни, где были регулярные осадки в период вегетации. Из некоторых сортов был очень хороший урожай. 45-50 тонн с гектара без использования орошения“, — сказал вице-президент Ассоциации производителей картофеля Украины Ник Гордийчук.

Остальные овощи тоже подешевеют

Не будет расти цена и на другие сезонные овощи. К примеру, украинцы уже отмечают снижение цен на красную свеклу, лук, морковь и капусту. Помидоры и огурцы тоже значительно дешевле, чем в прошлом году. К примеру, сегодня килограмм помидоров и огурцов можно купить в среднем за 20 гривен, тогда как в прошлом году цена помидоров превышала 50 гривен за килограмм. Лук тоже неплохо уродил, так что уже не бьет рекордные показатели цен, как это было в начале лета.