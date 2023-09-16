В ПриватБанке рассказали какую технику украинцы покупают в рассрочку чаще всего

В одном из самых популярных банков страны — ПриватБанке рассказали, какие товары чаще всего украинцы покупают в рассрочку.

Известно, что средняя стоимость товаров, которые покупают по программе рассрочки, составляет чуть более 13 тысяч гривен.

Каждый месяц клиенты ПриватБанка ежемесячно покупают в рассрочку товары на 1,6 миллиарда гривен. Примерно четверть из них оформляют для покупки смартфонов. Об этом рассказали в пресс-службе ПриватБанка.

По словам Сергея Макаренко, руководителя Направления торгового эквайринга ПриватБанка, средняя стоимость товаров, которые покупают по программам рассрочки, составляет чуть более 13 тысяч гривен. А общая сумма кредитов по программам банка “Оплата частями” и “Мгновенная рассрочка” составляет почти 1,6 миллиарда гривен.

Почти 23% пользователей услуги онлайн кредитования ПриватБанка оформляют рассрочку на покупки смартфонов, около 9% на приобретение ноутбуков и другой электроники и компьютерной техники и около 6% на покупку крупной бытовой техники.

Отметим, что оформить рассрочку можно на сайтах и в магазинах всех крупных украинских сетей по продаже техники, мобильных телефонов, одежды, обуви и других видов товаров.

Также стоит добавить, что на днях в ПриватБанке сообщили о том, что они могут списывать 50% от поступлений на карту. Такое происходит в том случае, когда у клиента есть задолженность по кредитной карте. В таком случае из всех поступлений будет списываться 50% от поступлений пока кредит не будет погашен.

А еще, в ближайшее время в Украине могут восстановить плавающий курс доллара. Точной даты, когда это произойдет, не называют, но если ситуация будет и дальше стабильной, то ограничения отменят. В то же время это может повлечь за собой существенное подорожание товаров и услуг. Хотя маловероятно, что доллар будет стоить дороже 40-42 гривен за доллар. Именно такой курс заложен регулятором на следующий год.