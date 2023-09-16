В ПриватБанку розповіли яку техніку українці купують в розстрочку найчастіше

В одному з найпопулярніших банків країни — ПриватБанку розповіли, які товари найчастіше українців купують в розстрочку.

Відомо, що середня вартість товарів, які купують за програмою розстрочки, складає трохи більш ніж 13 тисяч гривень.

Кожного місяця клієнти ПриватБанку щомісяця купують в розстрочку товари на 1,6 мільярда гривень. Приблизно чверть з них оформляють для покупки смартфонів. Про це розповіли в пресслужбі ПриватБанку.

За словами Сергія Макаренка, керівника Напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку, середня вартість товарів, які купують за програмами розстрочки, складає трохи більш як 13 тисяч гривень. А загальна сума кредитів за програмами банку “Оплата частинами“ та “Миттєва розстрочка” складає майже 1,6 мільярда гривень.

Майже 23% користувачів послуги онлайн кредитування ПриватБанку оформляють розстрочку на покупки смартфонів, близько 9% на придбання ноутбуків та іншої електроніки та комп’ютерної техніки та близько 6% на покупку великої побутової техніки.

Зазначимо, що оформити розстрочку можна на сайтах та в магазинах всіх великих українських мереж з продажу техніки, мобільних телефонів, одягу, взуття та інших видів товарів.

Також варто додати, що днями в ПриватБанку повідомили про те, що вони можуть списувати 50% від надходжень на картку. Таке відбувається у тому разі, коли в клієнта є заборгованість на кредитній картці. В такому разі зі всіх надходжень буде списуватися 50% від надходжень допоки кредит не буде погашено.

А ще, найближчим часом в Україні можуть відновити плаваючий курс долара. Точної дати, коли це станеться, не називають, але якщо ситуація буде й надалі стабільною, то обмеження скасують. Водночас це може потягнути за собою суттєве здорожчання товарів та послуг. Хоча малоймовірно, що долар коштуватиме дорожче 40-42 гривень за долар. Саме такий курс закладено регулятором на наступний рік.